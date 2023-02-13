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Сегодня, 11:30

Башкирский сатирик Марсель Салимов награждён почётным знаком «За заслуги в литературе»

В Москве прошёл XVI съезд Союза писателей России, в работе которого приняла участие делегация в составе народных писателей Башкортостана Марселя Салимова и Камиля Зиганшина, поэтов Ларисы Абдуллиной и Светланы Чураевой. На съезде принят устав СПР в новой редакции, приведённой в соответствие с действующим законодательством, избраны руководящие органы. Руководителем Союза писателей России единогласно избран действующий председатель Николай Иванов.

В завершение отчётного доклада правления председатель Союза наградил почётным знаком «За заслуги в литературе» видных мастеров пера – хантыйского писателя Еремея Айпина, башкирского сатирика Мар. Салима и белорусского поэта Анатолия Аврутина за личный вклад в развитие отечественной литературы.

Накануне съезда Марсель Салимов встретился с полномочным представителем Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Ришатом Халиковым. Писатель-сатирик передал в дар представительству антологию национальной поэзии. Как отметил Ришат Нурахманович, «подобных выпусков не осуществлялось с времён Великой Отечественной войны, и очень хорошо, что сегодня возобновили их, ведь патриотическое слово поэта всегда поддерживает боевой дух наших славных воинов».

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