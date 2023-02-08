Хор гимназии имени Альмухаметова стал финалистом всероссийского конкурса хоровых коллективов

Образцовый хор «Гармония» республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова прошел в финал всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. В 2022- 2023 учебном году конкурс проводится впервые. Он направлен на развитие детского хорового движения, культуры вокально-хорового пения, сохранение песенного музыкального наследия страны.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, школьники из Башкирии выступят в номинации «Школьный хор» - «Песни юности» (возрастная группа 14-18 лет).