Главный башкирский рэпер МС Баш споет для влюбленных

14 февраля, в День влюбленных, в Уфе состоится концерт (12+) популярного башкирского автора-исполнителя МС Баш.

МС Баш (Загит Кунафин) — главное имя в башкирской рэп-культуре. Артист вновь соберет своих друзей по творчеству. На сцене дома культуры Республиканского центра народного творчества выступят Физалия Валеева, Бошман, Наиль Башстайл, Гузалия Валеева, Ильяс Кульсинбаев, Айгуль Аминева, Ильгиз Абдрахманов.

Для зрителей прозвучат хиты, проверенные временем, дуэты и новые песни из репертуара артиста. Вечер адресован ценителям творчества исполнителя и всем любителям башкирской эстрады, сообщили «Башинформу» в пресс-службе РЦНТ.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Республиканского центра народного творчества. Доступна оплата «Пушкинской картой». Концерт пройдет по адресу: ул. Кустарная, 17 (Дом культуры РЦНТ). Начало в 19.00.