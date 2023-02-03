Ушёл из жизни старейший ветеран башкирской сцены Талгат Урманов

2 февраля на 94-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист Башкирской АССР, ветеран Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Талгат Урманов.

Прощание с заслуженным артистом Республики Башкортостан Талгатом Урмановым состоится завтра, 4 февраля, в 11.00 часов в Башкирской государственной филармонии по адресу г. Уфа, ул. Гоголя, 58.

Урманов Талгат Фатхутдинович родился 1 декабря 1929 года в д. Чишмы Уфимского кантона БАССР (нынешний Чишминский район).

В 1951–1971 гг. он был солистом Башкирского государственного ансамбля народного танца. В феврале 1951 года Урманова пригласил в ансамбль исполнявший обязанности художественного руководителя Мухамет Шамсутдинов, и в марте он уже участвовал в коллективных танцах «Гульназира», «Зарифа». Всей своей последующей жизнью он доказал свою приверженность школе Файзи Гаскарова.

Талгату Урманову были присущи сценическое обаяние, артистизм, темперамент. Создавая яркие образы башкирского джигита, воина, он наделял своих героев колоритным характером, народным юмором. Сольные партии в танцах “Бүләк” (“Подарок”), “Гульназира”, “Ғашиҡ төҙөүселәр” (“Влюблённые строители”), “Жених”, “Ҡороҡсолар” (“Укротители”), “Тау бөркөтө” (“Горный орёл”), “Өс туған” (“Три брата”), “Һыу буйында осрашыу” (“Свидание у ручья”) и др.

В 1955 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 гг.". В 1963 году присвоено почетное звание «Заслуженный артист БАССР». Участник Декады башкирской литературы и искусства в Москве (1955), дней культуры БАССР в гг. Ульяновск (1968), Ленинград (1969), Дней литературы и искусства БАССР в Каракалпакской АССР (1976).

Снимался в фильме-балете “Журавлиная песнь" (Свердловская к/ст, 1959). Талгат Урманов становится правой рукой Файзи Гаскарова, его постоянным ассистентом, сопровождая во всех творческих командировках, помогая ему в постановочной работе. Одним словом, он был не только его учеником, но соратником и другом.

В 1957 году семейная пара Урмановых Талгат и Эльза зарегистрировали свой брак. С супругой Эльзой Абдулловной вместе прожили более 65 лет, и в составе ансамбля объездили полмира, были вместе и в жизни, и в творчестве. Затем был яркий танцевальный дуэт на эстраде, и они объездили всю республику, восхищая зрителей танцами «Дочь Урала» в постановке Гаскарова, «Звон монет» в постановке Мустаева, «Горный орел», «Зятек» и другими.

Талгат Фатхутдинович был хорошим организатором, будучи заведующим труппой филармонии, заместителем директора в Башкирской ассоциации музыкальных ансамблей, деканом факультета общественных профессий в Башгосуниверситете. В 1982—1985 гг. руководил танцевальным коллективом Уфимского дворца пионеров. С 1995 года был руководителем танцевального коллектива будущих работников торговли в лицее №137, где он и проработал до 2007 года.

"Башинформ" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.