В Уфе представят выставку, посвященную Кариму Хакимову

3 февраля, в день премьеры спектакля «Красный паша» по пьесе Нажиба Асанбаева, в фойе Башакадемтеатра им. М. Гафури состоится презентация выставки «Карим Хакимов — аравийский визирь Кремля». Материалы для выставки предоставляет мемориальный музея Карима Хакимова села Дюсяново Бижбулякского района.

Как сообщает пресс-служба минкультуры республики, в экспозиции будут представлены фотографии, документы, отражающие дипломатическую миссию Карима Хакимова в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областях, а также книги, посвященные политику. Зрители смогут увидеть и личные вещи Карима Абдрауфовича. В проекте будет представлено свыше 20 редких, уникальных экспонатов и артефактов, свидетельствующих о жизни и деятельности выдающегося советского дипломата, первого уполномоченного представителя Советской России в арабских странах, внесшего значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром.

Музей театра им. М. Гафури также представит экспозицию, посвященную первой постановке спектакля «Красный паша» в Башкирском театре драмы (1982 год, режиссер Лек Валеев).

Напомним, в 2021 году в рамках рабочей поездки в Бижбулякский район Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил дом-музей выдающегося советского дипломата Карима Хакимова в селе Дюсяново.

- Не секрет, что мы сейчас активно возвращаем забытые имена, отдаём должное памяти выдающихся уроженцев республики. Карим Хакимов – человек удивительной судьбы. Он вошёл в историю страны как успешный представитель интересов молодого Советского государства на Ближнем Востоке, был личным другом короля Саудовской Аравии. После того, как его репрессировали и расстреляли, у нашей страны долгое время не было дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Потому что королевская семья испытывала большую обиду, считая, что с человеком, который столь много сделал для сближения СССР и арабского мира, на родине поступили несправедливо, – сказал Радий Хабиров. – Мы создаём большой музей Карима Хакимова, планируем открыть его в следующем году к 130-летию со дня рождения дипломата. Поэтому надо объединять усилия.

Глава региона поручил министерству культуры республики подготовить предложения по развитию дома-музея Карима Хакимова в селе Дюсяново Бижбулякского района, а также возродить спектакль «Красный паша» на сцене Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури.

Справка

Народный музей на родине Карима Хакимова, в селе Дюсяново Бижбулякского района, был образован 28 ноября 1962 года. В 1969 году построено отдельное здание. Постановлением № 237 Совета министров БАССР от 25 апреля 1975 г. народный музей был переименован в историко-революционный музей К. Хакимова на правах филиала Республиканского краеведческого музея. В 1992 году, в честь 100-летия со дня рождения Карима Хакимова, по инициативе правления колхоза «Марс» Бижбулякского района и при непосредственном участии Правительства республики было возведено новое деревянное здание музея, перед которым установлен бюст дипломата Карима Хакимова (скульптор - Р. Сулейманов). До 2005 года музей Карима Хакимова являлся филиалом Национального музея Республики Башкортостан, с 2006 года — филиал Бижбулякского музейного объединения.