Борис Щербаков госпитализирован с осложнением в Боткинскую больницу

Актёра Бориса Щербакова госпитализирован в Боткинскую больницу. Информагентство «Башинформ» выяснило, что ему поставлен предварительный диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Первые известия РИА Новости передал сын актёра Василий Щербаков. Он уточнил, что отца уже перевели из реанимации в стационар.

«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», — сказал Василий Щербаков РИА Новости.