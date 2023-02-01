В Уфе выставка «Тюлькин и его ученики» организована к 135-летию художника

1 февраля в выставочном зале Центральной городской библиотеки Уфы открылась выставка факсимильных копий произведений из фондов БГХМ им. М. В. Нестерова, основоположника башкирской школы живописи Александра Эрастовича Тюлькина в рамках проекта, посвященного 135-летию со дня рождения художника.

Факсимильные копии (передача фотоснимков, рисунков, карт и рукописных или напечатанных текстов электрическими сигналами) напечатаны на полиграфическом холсте в измененном по отношению к оригиналу размере.

Для выставки «Тюлькин и его ученики» заведующий мемориального дома-музея им. А. Э. Тюлькина Владимир Рябцев предоставил 21 работу, самого Александра Эрастовича, его друга и наставника Д. Д. Бурлюка, остальные работы — его учеников, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Центральной городской библиотеки Уфы.

Александр Эрастович Тюлькин — живописец, график, основоположник башкирской школы живописи, преподававший 24 года в Уфимском училище искусств и воспитавший целое поколение башкирских художников. Среди них: Б. Домашников, А. Пантелеев, Ф. Кащеев, Р. Нурмухаметов, М. Назаров, А. Лутфуллин, П. Салмасов, А. Кудрявцев, М. Д. Кузнецов.

Работа выставки продлится до 25 февраля.