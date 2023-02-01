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Вчера, 16:58

Комедия о ставшем знаменитым дворнике Юре выйдет на российские экраны в конце апреля

27 апреля стартует российский прокат фильма про дворника Юру, в одночасье ставшего знаменитым. В интернете появился официальный трейлер комедии «Юра дворник».

Фильм с сюжетом, похожим на судьбу Золушки, основан на реальной истории дворника Юрия Ветлугина из Уфы. Режиссер фильма — Виталий Дудка. Основная часть фильма снята в Москве, но в кадре есть и уфимские локации.

«Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, который оказался в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится „вирусным“ в интернете и превращает никому не известного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и „звезды“, и ее создателя», — говорится в аннотации фильма.

Дворника сыграл Антон Кузнецов, которому разработали два варианта зубов, два парика и бороду. В фильме снялись такие звезды, как Татьяна Догилева (бабушка Ромы), Гоша Куценко и другие.

Ранее «Башинформ» сообщал, что история дворника Юры из Уфы ляжет в основу художественного фильма.

https://vk.com/yuradvornik
Фото:https://vk.com/yuradvornik
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