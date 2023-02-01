Госоркестр Башкортостана вернулся из гастрольного тура по городам Татарстана

Госоркестр Башкортостана вернулся из шестого за последние два года гастрольного тура по городам Татарстана. Музыканты представили программу шедевров классической музыки слушателям Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Главному коллективу академической музыки Башкирии за это время удалось найти в соседней республике преданных поклонников: оркестр под управлением Дмитрия Крюкова ждут, ценят и встречают полными залами.

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь НСО Лара Шипанова, Национальный симфонический оркестр РБ сегодня является одним из ключевых звеньев культурного диалога двух республик. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, тепло приветствуя оркестр на сцене корзиной цветов от всей творческой общественности, отметила:

«С Башкортостаном мы проводим множество совместных культурных проектов. Сейчас то время, когда особенно важно искать точки соприкосновения, которые нас объединяют. И культура — это идеальное поле для такого поиска. Во время этого культурного обмена я понимаю, что мы не только соседи, друзья, но и братья. Уверена, эта дружба будет продолжаться, тем более что с Аминой Ивниевной нас связывают отношения доброй человеческой дружбы».

Обратилась с приветственным словом к слушателям и министр культуры РБ Амина Шафикова: «Мы благодарны Татарстану за радушный прием и предоставление лучших концертных площадок. Татарстан и Башкортостан — братские республики, а эти родственные связи ощущаются и в академической музыке, что особенно важно в объявленный в Татарстане Год национальных культур и традиций».

В этот раз слушателям из Татарстана была представлена красивейшая программа: под управлением заслуженного артиста РБ, главного дирижёра оркестра Дмитрия Крюкова оркестр исполнил первую и седьмую симфонии Яна Сибелиуса и три чудесных сочинения Клода Дебюсси в тончайшем исполнении народного артиста РБ, генерального директора оркестра Артура Назиуллина.

«Симфонии Сибелиуса, говорил великий пианист Владимир Ашкенази, дают человеку почувствовать себя частью Вселенной. В его музыке — бесконечная свобода и дыхание вечности. Первая и Седьмая симфонии Сибелиуса будут огранять фантастически прекрасную музыку Дебюсси», — каждое произведение Дмитрий Крюков предварял вдохновенным повествованием, за которым следовало их исполнение оркестром и солистом, аплодисменты публики, многократные выходы дирижёра и солиста на поклоны и восторженные отзывы критиков и прессы.

Известный музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор Евгения Кривицкая прилетела на концерт из Москвы.

«Оркестр в блестящей форме. И это не только мое мнение, но и мнение моих коллег из Москвы, которые слышали оркестр в столице, — отметила критик. — Тогда все были приятно удивлены открытию первоклассного коллектива — нового игрока мировой музыкальной арены. Здорово осознавать, что сегодня уже нет принципиальной разницы между столичными и некоторыми региональным коллективами. Безусловно, это результат большой работы дирижера Дмитрия Крюкова и директора оркестра Артура Назиуллина. Оркестр поднимает и серьезные симфонические партитуры второй половины XIX века, которые так любит сам Дмитрий Крюков. Такой репертуар — серьезный вызов для коллектива, ведь в таких сочинениях высокие требования к отдельным оркестровым группам, в частности духовым. Виден огромный вклад Башкортостана в собственный оркестр — это заслуживает уважения».

Успех оркестра позволяет генеральному директору Артуру Назиуллину уверенно анонсировать следующий гастрольный тур:

«Уже в апреле мы представим в Татарстане программу музыки башкирских и татарских композиторов, которая станет вторым совместным проектом Союзов композиторов двух республик с Госоркестром Башкортостана. Причём эту программу слушатели ждут с большим нетерпением, а вопрос о том, когда она будет представлена, лидирует при общении с прессой. От всего сердца благодарю за тёплый приём и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере академической музыки!»