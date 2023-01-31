В Уфе открывается посвященная 80-летию Сталинградской битвы мультимедийная выставка

В уфимском историческом парке «Россия – моя история» готовится к открытию мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы.

История предстанет перед зрителями в хронологическом порядке: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе мэрии, в день открытия выставки, 2 февраля, вход для всех будет бесплатным. В последующие дни работы свободным посещение останется для школьников. Справки и запись на экскурсии по телефону: +7(347)286-60-66.

«Сталинград – история Победы» – это всероссийский проект, посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. Битва за этот город стала одной из решающих в Великой Отечественной войне.