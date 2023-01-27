«Семья, где всё пропитано ложью»: в Уфе Молодежный театр представил премьеру «Отец» по Горькому

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима представил премьеру спектакля «Отец». Семейная драма поставлена по пьесе «Последние» Максима Горького, которая была написана в 1908 году. Петербургскому режиссеру Денису Хусниярову было предложено на выбор несколько пьес для постановки, из которых он выбрал именно эту — о семье, живущей в сложное время, в начале XX века между двух революций.

«Гибель всего человеческого и живого в этих молодых наследниках семьи происходит именно от попустительства и бездушия их отца. Но мы не осуждаем его, мы ищем выход весте с ним. Потому что на его месте был, есть и будет каждый из нас», — говорится в аннотации спектакля. Режиссер Денис Хуснияров глубоко проработал семейную драму Горького, создав насыщенный действием и эмоциями многослойный спектакль.

Для создания спектакля собралась команда единомышленников из Санкт-Петербурга — художник-постановщик Александр Мохов, художник по костюмам Мария Лукка, художник по свету Игорь Фомин. Действие захватывает пространство не только сцены, расширенной за счет первого ряда, но и зрительного зала. Сразу погружают в размышления декорации, где в основе пять прямоугольных арок — словно пять эшафотов пяти несчастных детей, когда у каждого свой крест, своя судьба, своя виселица. Если в первом акте еще сохраняется обманчивая целостность дома — с его традиционным убранством в виде стола, стульев, кровати, умывальника и даже пианино, — во втором иллюзия рушится, на сцене остаются только пять арок, пугающих и неотвратимых. Черно-белая графика декораций и костюмов позволяет сосредоточиться на главном — мысли.

Пронзительно звучит текст Горького, где каждая фраза «трагического балагана» (по определению одного из героев) — как беспощадный афоризм: «Всё против человека в нашем обществе, невозможно быть самим собой», «Что делать! Без взяток не работает машина нашей жизни», «Невозможно оставаться честным, имея пятерых детей», «Он, конечно, революционер, как все честные люди в России», «Мать всегда справедлива, как жизнь», «Вы, отцы и матери, ужасно легко играете детьми», «Нехорошие люди не имеют права родить детей, на нас ложатся ваши ошибки»...

На премьеру приехала одна из ведущих российских театральных критиков, председатель экспертной комиссии премии «Золотая маска» Татьяна Тихоновец. После спектакля состоялось обсуждение новой работы театра с участием команды постановщиков и актеров.

«Это очень серьезное высказывание театра, режиссера, артистов. Горький сейчас звучит очень современно - мы живем тоже в очень тяжелые времена, когда расколоты семьи, расколоты взгляды у всех, когда мы не можем понять друг друга, не понимаем, как себя вести. Очень многие ценности разрушились, и дети оказались заложниками в этой ситуации. Несмотря на то, что название изменено на «Отец», здесь самое главное - речь идет о детях, кем они станут в таком мире, кем они станут в семье, где всё пропитано ложью. Видно, как они все по-разному порочны, по-разному больны. Это спектакль, где родители оказываются виновны в том, какое будущее ждет их детей. Они не приготовили их к жизни, они их волей-неволей развратили и сделали ущербными и больными. И это настолько важная тема сейчас, что я считаю, это одно из сильнейших высказываний о сегодняшнем дне, о сегодняшнем времени. Мне очень понравились многие актерские работы. Спектакль еще встанет на крыло, но видно, что режиссером сделан очень интересный подробный разбор. И сценография интересная, прекрасные художники Александр Мохов и Мария Лукка, всегда интересно за ними наблюдать, они часто работают с Денисом Хуснияровым, понимают друг друга», — отметила Татьяна Тихоновец.