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Вчера, 15:18

К юбилею Уфы начали записывать очерки об истории столицы республики

Собор русских Башкортостана при поддержке министерства культуры РБ воплощает в жизнь проект «Страницы истории», посвященный 450-летию со дня основания нашей столицы — города Уфы.

Как сообщили «Башинформу» в республиканском агентстве по печати и СМИ, в настоящее время в студии звукозаписи идет процесс монтажа 30 аудиороликов. В них рассказывается об истории Уфы, начиная с 16 века, — о ее достопримечательностях, значимых событиях и выдающихся людях.

Для создания текстового материала были использованы книги по истории и культуре Башкортостана: «Города-крепости на Юго-Востоке России в XVIII веке. История становления городов на территории Башкирии» Розы Букановой, «Живая память» Мурата Рахимкулова и Владимира Скачилова, «Исторические памятники Уфы» Юрия Узикова, хрестоматия «История и культура Башкортостана» под редакцией Фирдаус Хисамитдиновой и другие.

Автор исторических очерков — журналист Наталья Калиновская. Текст читает актер Константин Романов. Специально для проекта композитор Пётр Светличный написал фоновую музыку и мелодию заставки.

Автор:Лейла Аралбаева
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