В Уфе создают цифровую копию «Золота сарматов»

Созданием трехмерных моделей древних артефактов занимается группа специалистов лаборатории RSSDA под руководством Юрия Свойского и Екатерины Романенко. Работы ведутся в рамках плана мероприятий по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, сообщила «Башинформу» пресс-секретарь НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Айгуль Шарафутдинова.

Деревянные олени с ветвистыми рогами, обитые золотыми листами, золотая и серебряная посуда с украшениями в виде изображений зверей, нашивки, бляшки — «Сарматское золото», хранящееся в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, насчитывает свыше 600 различных предметов. Но для создания высококачественной цифровой копии пока отобрали лишь небольшую его часть — опытную серию из десяти предметов.

Как поясняет московский специалист, чтобы создать 3Д-модель всей коллекции, сначала необходимо изучить возможности документирования и моделирования предметов, поскольку золото — весьма сложный для трехмерного моделирования материал.

— Цель нашей работы — создать цифровые образы археологических находок, которые можно будет использовать как для их дальнейшего исследования, так и для создания выставочных копий. Работать с этим металлом непросто. Предметы из золота практически невозможно моделировать методом сканирования лазером или структурированным светом. Поэтому здесь мы применяем фотограмметрический метод — создание трехмерных моделей на основе фотографий высокого разрешения, сделанных с разных ракурсов. При этом для каждого предмета нужно сделать от 500 до 1000 фотоснимков, в зависимости от его сложности. Но золото отлично отражает свет, поэтому на фотографиях появляются блики, которые не позволяют фотограмметрическому алгоритму корректно рассчитать геометрию поверхности. Эти блики надо как-то убирать. Мы не первый раз сталкиваемся с блестящими поверхностями и уже имеем ряд наработок, позволяющих убрать блики как аппаратными, так и программными средствами. Но способы фотосъемки, преобразования фотографий и последующей математической обработки должны быть точно подобраны для специфики материала. Поэтому сейчас мы ищем верный подход к этому металлу, изучаем его особенности, подбираем правильные режимы фотосъемки и обработки полученных снимков. За пять дней собрали достаточный материал, который в течение ближайшего месяца обработаем в лаборатории. В марте, надеюсь, сможем показать, что у нас получилось, и определить, как дальше работать с этой коллекцией, по какой методике, — делится первыми впечатлениями от работы с золотой коллекцией Юрий Свойский.