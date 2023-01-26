В Уфе создают цифровую копию «Золота сарматов»

Созданием трехмерных моделей древних артефактов занимается группа специалистов лаборатории RSSDA под руководством Юрия Свойского и Екатерины Романенко. Работы ведутся в рамках плана мероприятий по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, сообщила «Башинформу» пресс-секретарь НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Айгуль Шарафутдинова.
Деревянные олени с ветвистыми рогами, обитые золотыми листами, золотая и серебряная посуда с украшениями в виде изображений зверей, нашивки, бляшки — «Сарматское золото», хранящееся в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, насчитывает свыше 600 различных предметов. Но для создания высококачественной цифровой копии пока отобрали лишь небольшую его часть — опытную серию из десяти предметов.
Как поясняет московский специалист, чтобы создать 3Д-модель всей коллекции, сначала необходимо изучить возможности документирования и моделирования предметов, поскольку золото — весьма сложный для трехмерного моделирования материал.
— Цель нашей работы — создать цифровые образы археологических находок, которые можно будет использовать как для их дальнейшего исследования, так и для создания выставочных копий. Работать с этим металлом непросто. Предметы из золота практически невозможно моделировать методом сканирования лазером или структурированным светом. Поэтому здесь мы применяем фотограмметрический метод — создание трехмерных моделей на основе фотографий высокого разрешения, сделанных с разных ракурсов. При этом для каждого предмета нужно сделать от 500 до 1000 фотоснимков, в зависимости от его сложности. Но золото отлично отражает свет, поэтому на фотографиях появляются блики, которые не позволяют фотограмметрическому алгоритму корректно рассчитать геометрию поверхности. Эти блики надо как-то убирать. Мы не первый раз сталкиваемся с блестящими поверхностями и уже имеем ряд наработок, позволяющих убрать блики как аппаратными, так и программными средствами. Но способы фотосъемки, преобразования фотографий и последующей математической обработки должны быть точно подобраны для специфики материала. Поэтому сейчас мы ищем верный подход к этому металлу, изучаем его особенности, подбираем правильные режимы фотосъемки и обработки полученных снимков. За пять дней собрали достаточный материал, который в течение ближайшего месяца обработаем в лаборатории. В марте, надеюсь, сможем показать, что у нас получилось, и определить, как дальше работать с этой коллекцией, по какой методике, — делится первыми впечатлениями от работы с золотой коллекцией Юрий Свойский.
По словам специалиста, опыт моделирования предметов коллекции «Золото сарматов» в дальнейшем стоит применить и к другим находкам из Филипповских курганов, обнаруженных в 2013 году экспедицией Института археологии РАН. Это более тысячи предметов из серебра и золота, хранящиеся в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее. Можно было бы создать точные копии по крайней мере наиболее значимых артефактов из разрозненных коллекций и объединить их в единую выставку.
Но сейчас стоит задача создать трехмерные модели самых ярких предметов из уфимской коллекции. Точные цифровые образы понадобятся для создания копий, которые займут место в музее кочевых цивилизаций, а также будут использованы для выездных выставок.
В Башкортостане Лаборатория RSSDA работает не в первый раз. Юрий Свойский со своей командой в 2017 году выполнил воздушное лазерное сканирование окрестностей пещеры Шульган-Таш и первый этап сканирования подземной карстовой полости. Тогда собранные данные позволили сформировать трехмерную цифровую модель пещеры от Портала до хода Рюмина и с высокой детальностью документировать стены залов с уникальными наскальными изображениями. Съемку дальней части пещеры в прошлом году провели уже башкирские специалисты музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» — ученики Свойского.
Как отметил Юрий Михайлович, работа с сарматским золотом от работы в пещере резко отличается.
— Если в 2017 году надо было сделать копию очень большого объекта, здесь мы работаем с высокохудожественным изделием, и размеры некоторых из них не превышают 1 см, а толщина материала — менее 1 мм. Просто это совсем другие задачи, — поясняет специалист.
Профессионалам такой вызов интересен. Ведь основная задача лаборатории, как говорит Юрий Свойский, — это увидеть невидимое, прочесть нечитаемое, опубликовать то, что наглядно показать очень трудно. У специалистов RSSDA огромный опыт работы с культурным наследием. Они занимаются изучением эпиграфических памятников, петроглифов и наскальных росписей, древних изваяний и археологических находок, сопровождают археологические раскопки. География проектов последних лет — от Сицилии до Чукотки.
Работа с сарматским золотом обогатит опыт московских специалистов, а Башкортостан получит возможность создания точной копии коллекции, чтобы без ущерба к оригиналам показать достояние республики всему миру. Ведь «Золото сарматов» — это всемирное наследие, которое ценно в первую очередь как яркое свидетельство тысячелетней истории евразийской степи. И оно непременно должно быть доступно более широкому кругу общественности.