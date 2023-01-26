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Вчера, 14:30

В Башкирии утвердили границы и режим использования территории «Церкви Михаила-Архангела»

пресс-служба Башкультнаследия
Фото:пресс-служба Башкультнаследия

Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила-Архангела». Объект находится в городе Бирске на площади Чапаева, 15. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе Башкультнаследия, режим использования территории предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающих динамические нагрузки на объект; установку киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей. Режим не ограничивает: проведение работ по сохранению объекта, в том числе по обеспечению его функционирования; проведение работ по озеленению и благоустройству территории; ремонт и реконструкцию дорог, не нарушающих целостность объекта. 
 
Утвержденные Башкультнаследием характеристики будут способствовать сохранению памятника архитектуры и его территории. Здание храма, построенное в начале 1840-х, — памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Помощь в строительстве оказывали местные купцы Никита Серафимов и Даниил Балаев. Церковь была освящена 7–9 ноября 1847 года. В 1937 году в здании было устроено зернохранилище, а колокольня снесена. Храм был заново открыт в 1945 году священником Гавриилом Желвицким. В возрождении церкви принимали участие монахини, оставшиеся в городе после закрытия Бирского Троицкого монастыря в 1924 году.

Постановлением № 390 Совета министров Башкирской АССР от 19 июля 1976 года объект поставлен на охрану как памятник архитектуры местного значения.

Автор:Лейла Аралбаева
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