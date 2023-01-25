Пятая театрально-фольклорная экспедиция «Замандаш» отправляется в Хайбуллинский район

С 25 января театрально-фольклорная экспедиция «Замандаш» («Современник») продолжает свою исследовательскую работу в Хайбуллинском районе. На этот раз творческая группа посетит села Абишево, Мало-Арслангулово (Вазям) и Сакмар-Назаргулово (Буре). Уникальный проект Центра драматургии и режиссуры РБ реализуется благодаря грантовой поддержке Фонда грантов Главы РБ некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим социально значимые проекты.

В ходе экспедиции традиционно состоятся интервью и опросы респондентов из числа жителей отдаленных деревень на тему «Хранители башкирских сел». Перед исследователями-летописцами современников стоит задача путем диалога найти новых героев нашего времени, сделавших выбор остаться в родной деревне и развивать ее. Миссия краеведческих поездок в районы Башкортостана — поиск самобытных личностей среди жителей башкирской глубинки, сбор из первых уст поучительных историй жизни, знакомство с семейными традициями и шежере рода районов, династиями района и принципами народной педагогики. Всего запланировано более 50 интервью, среди которых фермеры и работники производственной сферы, учителя и общественники, представители духовенства и предприниматели. Кроме живого общения с хайбуллинцами, в ежедневной программе пройдет интенсив-тренинг по драматургии под руководством режиссера-педагога Зиннура Сулейманова. Курс ориентирован для начинающих драматургов, пишущих на башкирском языке.

«Сохранить имена народных умельцев, создать фото- и видеоархив для медиа продвижения района, и, безусловно, найти и развить новые актуальные темы для постановок в современном башкирском театре — это часть большой поездки под рабочим названием „Хранители“. Первая часть экспедиции очень результативно прошла в Зилаирском районе в 2022 году, и сейчас идут репетиции в БАТД им. М. Гафури, мы все в ожидании премьеры. По итогам январской драматургической сессии будут написаны пьесы для национальных театров, по итогам планируем провести режиссерскую лабораторию для театров малых республики на базе Сибайского театрально-концертного объединения. С первого дня экспедиции идут съемки документального фильма. Среди наших участников — и состоявшиеся драматурги, и главные редакторы ведущих литературных изданий Башкортостана, и студенты филологических и педагогических факультетов гуманитарных вузов. Впервые принимают участие студенты Стерлитамакского и Сибайского филиалов Уфимского университета науки и технологий», — сообщила «Башинформу» шеф-драматург проекта Сарвар Сурина.