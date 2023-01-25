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Вчера, 17:16

Башкирский театр кукол отправился в большое гастрольное турне по республике

23 января на сцене Межпоселенческого культурно-досугового центра в городе Янауле состоялось торжественное открытие большого гастрольного тура Башкирского государственного театра кукол.

В этот день янаульцам посчастливилось увидеть новый спектакль «Каменный гость», поставленный народной артисткой Республики Башкортостан Ольгой Шарафутдиновой и художником-постановщиком Светланой Степановой по одноимённому произведению Александра Сергеевича Пушкина. Этот культурный визит, порадовавший школьников, стал частью гастрольного тура в рамках федерального проекта «Пушкинская карта».

— Спектакль не оставил равнодушным никого — после финального поклона зрители одарили актёров бурными аплодисментами, а выходя из зала, благодарили за радость, подаренную жителям города. У юных зрителей, пришедших утром на спектакль «Каменный гость», также была уникальная возможность лично пообщаться с актёрами театра, — рассказала «Башинформу» пресс-секретарь театра Диана Гараева.

В рамках большого гастрольного турне артисты Башкирского государственного театра кукол побывали также в Нефтекамске, в селе Куяново Краснокамского района, а уже завтра они отправятся в город Агидель. В планах у театра — до конца текущего театрального сезона показать спектакль «Каменный гость» жителям всей нашей республики. Театр выехал в составе: народная артистка Республики Башкортостан Ольга Шарафутдинова, Шамиль Харрасов, Илюза Мухитова, Гузель Мухамедьянова, Светлана Имамутдинова, Василий Сурминов, Сергей Булка и другие.

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