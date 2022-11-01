В уфимской галерее «Мирас» пройдёт выставка Нелли Акчуриной и Лидии Гордеенко

С 15 ноября по 24 декабря в галерее «Мирас» пройдёт выставка Нелли Акчуриной (Уфа) и Лидии Гордеенко (Санкт-Петербург) «Другие времена».

Обе художницы окончили Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица в 2014 году. Нелли уже хорошо известна уфимской публике и неоднократно участвовала в проектах галереи «Мирас». Для Лидии данный проект станет дебютом в выставочной деятельности Уфы. Нелли занимается интуитивно-эмоциональным переосмыслением традиций татарского и башкирского народов, а Лидия вдохновляется славянскими и западноевропейскими символами.

В своих произведениях Лидия Гордеенко и Нелли Акчурина стремятся ответить на вопросы: где современному человеку искать источник силы, как обрести спокойствие и душевное равновесие, нужна ли поддержка в общении с другими людьми и как не потерять себя. Лидия и Нелли находят ответы на эти вопросы, обращаясь к традициям предков, работая с текстилем и природными материалами и создавая новые формы через актуальные медиа.

Среди многообразия техник также представлены видео-арт, живопись, графика и инсталляции. В рамках выставки запланирован ряд мероприятий.