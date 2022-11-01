«В моём селе — история страны». В Башкирии презентовали обновленный сельский дом культуры

В селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии состоялась презентация обновленного сельского дома культуры. Сельчане подготовили представление «Ауылымда — ил тарихы» («В моём селе — история страны»).

СДК села Старый Сибай получил финансирование на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Сумма федерального финансирования составила 6,6 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета — 300 тыс. рублей. Дополнительно отделом культуры проведен текущий ремонт и произведены приобретения на сумму 700 тыс. рублей.

В СДК были приобретены зрительные кресла, одежда сцены; женские и мужские костюмы для башкирского, татарского, русского танцев, 33 пары сапог, шапки с хвостами; экран с проектором, световое оформление, мебель, спортивные тренажеры и прочие необходимые для клуба предметы.

- Ремонтные работы длились четыре месяца. Танцевальный зал теперь отвечает современным требованиям. Пока мамы занимаются фитнесом, дети могут поиграть в детском уголке - в шахматы, шашки, аэрохоккей, посмотреть мультики. Теперь у жителей села есть возможность интересно и с пользой провести время - позаниматься на тренажерах, поиграть в клубе в теннис, бильярд. Появились технические гаджеты, новая одежда сцены. Танцоры обеспечены новыми красочными национальными костюмами, - рассказали в администрации СДК.

На презентации присутствовали замглавы администрации Баймакского района Айнур Каримов, начальник отдела культуры Гульназ Зиганшина, глава сельского поселения Сибай Утарбаев, председатель исполкома курултая башкир Баймакского района Ришат Ишимбетов, члены общественного совета проекта «Культура малой Родины» во главе с председателем Александром Кузьменко и другие почетные гости.

— Концерт был построен в патриотическом духе. В программе участвовали и стар, и млад: самой маленькой артистке 5 лет, а самому старшему — 70 лет, — сообщила «Башинформу» член общественного совета проекта «Культура малой Родины», хореограф Гульназ Акназарова.