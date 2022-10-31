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31 Октября , 13:17

Председателем Союза художников Башкортостана переизбран Хатип Фазылов

30 октября в здании Уфимской художественной галереи состоялось отчётно-перевыборное собрание Союза художников РФ (отделение Республики Башкортостан). Председателем правления на предстоящие пять лет вновь был избран заслуженный художник РФ и РБ Фазылов Хатип Сарварович.

На собрании присутствовала министр культуры РБ Амина Шафикова и 108 членов союза. Для голосования, помимо действующего председателя, были предложены кандидатуры художников Рифа Абдуллина и Веры Фроловой. Закрытым голосованием, набрав 2/3 голосов, победил Хатип Фазылов. Он является председателем организации с ноября 2004 года.

«На сегодняшний день в отделении Союза художников РФ по РБ состоит 186 членов. В правление пришли много молодых художников, — отметил Хатип Фазылов. — У нас в республике сохраняется традиция закупки художественных произведений. Министерство культуры один раз в год приобретает в фонд Башкирского художественного музея им. Нестерова. За прошлый год федерального звания заслуженных художников России удостоились два художника из Башкортостана — Сергей Игнатенко и Талгат Масалимов, каждый год даются республиканские звания».

соцсети
Фото:соцсети
Автор:Лейла Аралбаева
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