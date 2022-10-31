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Культура
31 Октября , 15:50

«Ночь искусств»: Национальный музей Башкортостана представит уникальную выставку раритетных вещей

Вечером 4 ноября в Национальном музее Республики Башкортостан под слоганом «Искусство объединяет» состоится Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2022». 

Одним из главных событий вечера в Национальном музее Республики Башкортостан станет подведение итогов благотворительной акции дарения, проходившей в период с 19 сентября по 1 ноября 2022 года. В этот день в музее будет организована временная тематическая выставка «Подари жизнь раритету» из переданных в дар музею предметов. 

Помимо выставок, организаторы акции подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Вечером для гостей выступят лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Назгуль Ибрагимова, группа «Атмосфера» и ансамбль народного танца «Наза». Также в этот день выступят джазовая певица Алла Ибрагимова, скрипачка Азалия Кутлуева, хор ветеранов Уфимской детской филармонии, центр эстрадной и современной хореографии «DIVITIA» и иностранные студенты Башкирского государственного медицинского университета. 

Гостей порадуют мастер-классы по аквагриму от художника Гульнары Идиятуллиной, а по росписи шоперов и одежды – от члена Союза художников России Альфии Бикбулатовой. Также в этот день пройдут мастер-классы по лепке реалистичных цветков из холодного фарфора и по изготовлению женского национального украшения. Мастер-класс и игровую программу предложат артисты Башкирского государственного театра кукол. 

Режим работы для посетителей в день проведения акции: с 11.00 до 23.00. Справки по телефону: 8 (347) 272-00-31. Доступна оплата по «Пушкинской карте».

Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Автор:Лейла Аралбаева
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