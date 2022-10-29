Народный артист Башкортостана Олег Касимов провел бенефис

В минувший пятничный вечер состоялся грандиозный бенефис народного артиста Башкортостана Олега Касимова

Олег Касимов – уфимский дирижер, арт-директор Международного джазового фестиваля «Розовая пантера», успешный саксофонист, композитор и аранжировщик, либреттист и писатель!

Яркая творческая деятельность Маэстро неразрывно связана с Биг-бэндом и Камерным оркестром Башкирской государственной филармонии. Оба коллектива славятся высокой репутацией в Уфе – культурной столице Башкортостана, и далеко за ее пределами.

Олег Валерьянович успешно сочетает руководство такими разными, казалось бы, в своих направлениях коллективами, где джаз вполне прижился в Камерном оркестре, а классика получила новое звучание в исполнении Биг-бэнда.

На концерте уфимцы смогли насладиться отличным музыкальным звучанием в исполнении обоих оркестров.