Ученые Башкирии выяснили, кто был погребен у мавзолея Тура-хана

Ученые Башкирии выяснили, кто был погребен у кэшэнэ* Тура-хана. Об этом сообщили в научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ.

Специалисты выяснили, что на возвышенности в скальных породах погребены три мужчины, две женщины и один грудной ребенок. Возраст ребенка антрополог определил как меньше года. По 20-25 лет было одному мужчине и одной женщине. Вторая женщина была более зрелого возраста – 35-45 лет. Еще два скелета принадлежат мужчинам 45-60 лет. Такой вывод сделал специалист по палеопатологии, болезням древних людей Владимир Куфтерин, работающий с остеологическим материалом.

Исследование материала, помимо оценки половой и возрастной принадлежности останков, включало морфометрические процедуры, такие как измерение черепов и костей скелета, описание морфологических особенностей зубов, регистрацию анатомических вариантов (дискретных признаков) скелетной системы, следов патологий и травм. Отобраны образцы для проведения изотопного анализа и анализа древней ДНК.

Исследование черепа усопших показало, что все они относятся к смешанному антропологическому типу населения. В целом череп европеоидного облика, о чем, в частности, свидетельствует значительное выступание носовых костей к линии профиля и высокое переносье. При этом фиксируется присутствие определенных монголоидных особенностей - большая ширина и высота лицевого скелета, при значительном его уплощении в горизонтальной плоскости на некоторых черепах. Останки характерны для большинства средневековых материалов с территории Южного Урала. Это смешанный антропологический тип населения.

Усопшие физически крепко сложены и не маленького роста. Длина тела и мужчин, и женщин колеблется в пределах 164-172 см.

«Особенности костного рельефа в местах прикрепления скелетной мускулатуры свидетельствуют о хорошем физическом развитии практически всех погребенных. Возможно, предварительное утверждение, что здесь погребен «воин-всадник», окажется верным. Характер физических нагрузок у отдельных индивидов ассоциирован с «всадническим» образом жизни. Но конкретно эта деталь будет уточнена в процессе дальнейшего специального исследования», – пояснил антрополог Владимир Куфтерин.

Работа с антропологическим материалом из погребений продолжается. Помимо палеоантропологии и палео-ДНК, будет проведен изотопный анализ, получена серия радиоуглеродных дат. Развернутые данные будут озвучены на международной научно-практической конференции (II Мажитовские чтения) «Кочевые цивилизации средневековой Евразии».

Археологические раскопки некрополя рядом с кэшэнэ Тура-хана были проведены в конце августа. Тогда на возвышенности в скальной породе были найдены шесть захоронений, датирующихся 14-15 вв. Эти исследования предваряют строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций. До начала проектных работ было необходимо проверить местность на наличие археологических объектов, чтобы установить объективные границы некрополя и разработать меры по обеспечению сохранности некрополя и самого мавзолея. Исследование территории кэшэнэ также нужно для формирования научной концепции проектируемого музейного комплекса.

* архитектурное сооружение из камня или глиняных кирпичей над могилами почитаемых или знатных людей в средневековых исламских государствах.