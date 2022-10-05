В Башопере пройдут лекции о живописи в музыкальном театре

В ноябре в Башкирском театре оперы и балета стартует серия лекций «Живопись в музыкальном театре». Спикер – главный художник театра заслуженный артист Башкортостана Иван Складчиков. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба театра. Автор проекта - Наталья Абдразакова.

Тематические беседы будут посвящены четырём спектаклям, художником-постановщиком в которых стал Иван Складчиков, – это оперы «Аттила», «Дон Кихот», «Садко» и балет-феерия «Конёк-Горбунок». Каждой постановке будет посвящено по три лекции, приоткрывающие секреты театрального закулисья. Встречи состоятся на фоне экспозиций, составленных из эскизов художника по костюмам, костюмов действующих лиц, элементов декораций спектаклей.

«На этих лекциях мы расскажем о том, как создаются декорации и костюмы к спектаклям на примерах как опер, так и балета, потому что они ставятся по разным принципам. Например, в балете надо оставлять больше места для танца. В том числе мы будем говорить об операх с большими балетными включениями, для которых надо менять пол на сцене, чтобы балет мог состояться в полной мере, – рассказал Иван Складчиков. – Мы поговорим о том, как создаются мужские и женские костюмы, потому что они имеют разную структуру. Кроме того, музыка каждый раз требует от нас разного подхода по созданию сценографии, и надо учитывать как музыкальность, так и сюжет – в зависимости от этого будет меняться и структура декораций, и способы их изготовления».

На первых трёх встречах слушателям расскажут о декорациях и костюмах в опере «Аттила».

Вход на лекции будет свободный, по предварительной регистрации.