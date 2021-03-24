В Башкортостане подписан указ о праздновании 200-летия со дня рождения Гали Сокорыя

Глава Башкортостана подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения башкирского поэта-суфия и просветителя ХIХ века Гали Сокорыя (Мухаметгали Габделсалиховича Киикова). Документ размещен на официальном портале правовой информации.