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24 Марта 2021, 16:47

В Башкортостане подписан указ о праздновании 200-летия со дня рождения Гали Сокорыя

Глава Башкортостана подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения башкирского поэта-суфия и просветителя ХIХ века Гали Сокорыя (Мухаметгали Габделсалиховича Киикова). Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Юбилейный оргкомитет возглавил вице-премьер правительства РБ Азат Бадранов.
Напомним, юбилейные мероприятия стартовали в Татышлинском районе 8 января 2021 года. Одной из улиц нового микрорайона села Верхние Татышлы присвоено имя просветителя. На этой улице состоялось открытие мемориальной доски.
Автор:ИА «Башинформ»
Теги:память
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