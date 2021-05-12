Фото: сайт прокуратуры РБ В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения Фото: сайт прокуратуры РБ

В Башкирии Дюртюлинским межрайонным прокурором сроком на 5 лет назначили старшего советника юстиции Рустэма Раянова. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Рустэм Ринатович родился в 1982 году в Нефтеюганске Тюменской области. В 2004 году окончил Башкирский государственный университет.

С 2004 года по 2008 год работал помощником Учалинского межрайонного прокурора, следователем в этой же прокуратуре, следователем прокуратуры Калининского района Уфы, помощником прокурора города Салавата, прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

С 2008 года по 2016 год служил заместителем прокурора Краснокамского района и Нефтекамска, с 2016 года по настоящее время – прокурором Гафурийского района.

Генеральным прокурором РФ награжден знаком отличия «За верность закону» III степени. Неоднократно поощрялся прокурором Республики Башкортостан.