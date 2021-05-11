Регенты Салаватской епархии рассказали о тонкостях своего послушания в церкви

Фото: Салаватская епархия РПЦ





Фото: Салаватская епархия РПЦ

В непрестанное ангельское славословие вливается церковная служба, иерархичный образ которой подобен небесному. Церковная служба совершается всей общиной, где у каждого, в зависимости от благословения, своё послушание – священник возглавляет богослужение, регент – управляет организацией хора, певцы служат Богу своим пением. Через богослужение прихожане соединяются со Христом и приобретают благодать в церковных таинствах.

Мы побеседовали с известными регентами Салаватской епархии Башкортостанской митрополии – отличником народного просвещения Российской Федерации, заслуженным работником образования Башкортостана, руководителем народного хора русской песни «Уральские узоры» города Кумертау, преподавателем Воскресной школы «Родничок» при Иоанно-Предтеченском соборном храме города Кумертау Тамарой Столяровой, регентом Свято-Троицкого храма Ишимбая Ольгой Свечниковой, преподавателем Салаватского музыкального колледжа, регентом Успенского кафедрального собора Виталием Швецовым.

- Прежде чем оказаться в храме, должен возникнуть мотив или стимул в виде интереса, душевного порыва, пробуждения веры, зерна которой закладывались верующими родителями, благочестивыми бабушками и дедушками. Когда вера окрепнет, она разовьет таланты, заложенные Богом в человека. С чего начался Ваш путь в регентство?

- «Путь к регентству у меня начался с того, что я стал петь в церковном хоре будучи студентом первого курса Салаватского музыкального училища в 1991 году. Потом продолжал петь в храме святых Кирилла и Мефодия в г. Уфе, т. к. учился в то время в Уфимском Государственном институте искусств. По окончании института вернулся в Салават и получил от Настоятеля благословение набирать хор. В 1999 году я вступил в должность регента», — рассказал Виталий Швецов.

По словам Тамары Столяровой, она «бывая на службах в храме и слушая церковный хор, появилось большое желание самой исполнять молитвенное пение и участвовать в службах».

Путь в регентство Ольги Свечниковой начался с посещения храма и пребывания на богослужениях. Затем у нее появился интерес к пению на клиросе, а потом она стала уже регентом.

- Между желанием стать регентом и быть им, обычно пролегает мост в виде профессионального образования и соответствия требованиям, выдвигаемым к потенциальному регенту.

«Конечно, регенту необходимо музыкальное образование, умение управлять хором, знание церковного Богослужения, устава. Я завершила обучение в Салаватском музыкальном училище по специальности хоровое дирижирование, а также в регентской Школе при Московской духовной академии и семинарии», — говорит Ольга Свечникова.

«Имея высшее музыкальное образование (дирижер хора), мне было легко влиться в общее звучание церковного хора. Сложность была в изучении и запоминании восьми гласов и переложение их на новые тексты стихир, тропарей и т.д., а также овладение церковно-славянским языком. Знание хода (плана) службы — утренней и вечерней, праздничной, уметь читать «часы», говорит Татьяна Столярова.

Виталий Швецов окончил дирижёрско-хоровое отделение УГИИ. Он рассказывает, что при трудоустройстве, требовалось уметь сконцентрировать внимание и не поддаваться панике во время службы.

- Кто становится певчим?

«Певчим может стать человек с музыкальным образованием, который готов пожертвовать личным временем в выходные и праздничные дни. Мы всегда работаем, когда другие отдыхают», — говорит Виталий Швецов. «Я считаю, что певчим может быть человек, обладающий голосом, слухом. В идеале, имеющий профессиональное музыкальное образование», — отмечает Ольга Свечникова.

«На начальном этапе, скорее, столько же требований к певчему, сколько и к регенту. В моем представлении идеальный певчий — это участник церковного хора, который, имея все вышеперечисленные навыки регента, сможет в любой момент заменить регента и, при необходимости, провести службу (прорегентовать). А также спеть сольно всю службу», — считает Тамара Столярова.

- В наше время, когда возрождается церковная жизнь и церковные искусства, порой сложно восстановить даже внешнюю сторону благолепного совершения службы; ещё труднее вернуть богослужению его подлинную внутреннюю красоту и звучание. Как Вы считаете, для чего нужно молитвенное пение?

- «Молитвенное пение — облечение в звуки церковных текстов. Пение должно быть таким, чтобы оно приводило души верующих в молитвенное и благоговейное состояние», — отметила Ольга Свечникова.

«Я считаю, что молитвенное пение на службе в храме позволяет глубже прочувствовать и дополнить слово священника, понять Божественное начало в человеке, укрепить веру. Я как профессиональный музыкант, работающий с хорами разных жанров и возрастов, после практики пения в церковном хоре твердо убедилась в том, что сложнее и красивее церковного пения нет. Оно совершенно!», — уверена Татьяна Столярова.

А по словам Виталия Швецова, пение нужно стройное, спокойное для молитвенного настроя прихожан в храме.

- А зачем хору регент? И всякому ли хору он необходим?

— Наши собеседники отмечают, что любому хору нужен регент, Он центральная фигура церковного хора. Регент подбирает репертуар, ведет репетиционную работу, подбор исполнителей-певчих, настраивает на точное интонирование во время исполнения. Хороший, талантливый регент — залог успешности службы.

- Во многих храмах сейчас практикуется «общенародное» пение, «всем миром», когда литургию, например, поет весь приход… Что Вы думаете об этом?

Ольга Свечникова говорит, что «общенародное» пение приемлемо. На некоторых приходах есть такая практика. Но это возможно, только для неизменяемого Богослужения».

«За время пения в церковном хоре, можно сделать вывод, что «пение всем миром» нужно на службе, но эпизодически. Вести службу со священником должен подготовленный хор», — уверена Татьяна Столярова.

«Общенародное» пение мне не нравится. Это мешает внутренней молитве. При таком пении рассеивается ум. Человек уже не молится, а думает, как спеть», отметил Виталий Швецов.

- Расскажите о хоре, которым Вы руководите. Какой он?

«Касательно возрастного критерия хора в среднем певчему около 50 лет. Образование почти у всех высшее музыкальное. Но отношение к вере описать невозможно. У каждого свой особенный диалог с Богом, который невсегда заметен. Кто-то, как в притче, является наёмником, кто-то глубоко верующим и жаждущим послужить во Славу Божию своим талантом», — рассказал Виталий Швецов. «У меня любительский хор, в составе которого 15 человек. Поют как мужчины, так и женщины в возраст от 18 до 50. Музыкальное образование есть не у всех. В основном, неполная музыкальная школа, 2 человека окончили музыкальное училище. Добавлю, что все мои хористы православные верующие, участвуют в таинствах Церкви», — отметила Ольга Свечникова.

«Наш хор по составу разновозрастный (от 35 до 60 лет). Из 6 человек только одна певчая не имеет музыкального образования, но при этом обладает хорошим слухом и голосом. Все певчие — верующие люди, в хоре поют по зову души и Бога», — сказала Татьяна Столярова.

- Традиционное церковное пение – это язык молитвы. В богослужении первичен смысл текста, а его эмоциональная окраска отходит на второй план. Как писал святитель Григорий Нисский: «Безыскусственный напев сплетается с Божественным словом ради того, чтобы само звучание и движение голоса изъяснило скрытый смысл, стоящий за словами, каков бы он ни был». В связи с этим, хочется узнать, как Вы подбираете репертуар? Есть ли любимые произведения или авторы, композиторы?

«Произведение подбираем по степени трудности и выразительности текста в музыке. Больше всего песнопений у нас используется А. Архангельского» «Репертуар у нас разнообразный. Предпочтение отдается песнопениям Троице-Сергиевой Лавры в изложении архимандрита отца Матфея, С. Трубачёва». «Репертуар, который предлагается для изучения певчим должен быть интересным по музыкальному содержанию и соответствовать исполнительскому уровню певчих, чтобы быть понятным и доступным для прихожан, и, конечно, желаемым для исполнения. Если говорить о классике духовной музыки, мне нравятся произведения Рахманинова, Кастальского, Песнокова, которые исполняются во время службы, — рассказали наши собеседники.

- Какие трудности возникают в работе регента?

- «Трудности возникают, когда на службе недостаточное количество певчих. Недостаток времени для репетиций – это главное затруднение. Трудности регента заключаются в наличии хорошего репертуара, сохранении и совершенствовании исполнительского мастерства состава церковного хора», — говорят регенты.

- Есть ли у регента творческие планы? Какие они?

- «В планах организация нового набора детского хора «Голосок» воспитанников Воскресной школы и дальнейшее сосуществование двух певческих коллективов. За одиннадцать лет преподавания в Воскресной школе при соборном храме Иоанна Предтечи, в моей работе накопился определенный опыт. Уроки «Православного пения» понравились детям. Из общего количества воспитанников выделилась группа любителей, объединившихся в хор «Голосок», который принимал участие и в храмовых службах, и в конкурсах «Рождественские овации». Но дети подросли, некоторые закончили школу (Воскресную и общеобразовательную), а расстаться с пением не смогли. Появилась идея организовать молодежный Православный хор, дополнить прихожанами, служителями храма. Начинание было поддержано настоятелем храма отцом Владимиром Быковым. По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая хор «Аксиос» получил путевку в жизнь и начал свою деятельность в конце марта 2021 года. Первое выступление состоялось в Воскресение Христово 2 мая», — рассказала Татьяна Столярова. Помимо регентства у наших собеседников конечно есть и своя основная работа. Виталий Швецов трудится в Салаватском музыкальном колледже и поет в казачьем ансамбле. Ольга Свечникова преподает в воскресной школе уроки сольфеджио. А Татьяна Столярова, помимо регентства занимается с народным взрослым хором.

- Деятельность регента – это избранничество на певческое служение. Важно осознавать всю серьезность и трудность данного церковного дела. Конечно неизбежны похвала, критика, знаки внимания.

- «К критике прислушиваюсь, разумная похвала даёт стимул к работе. Похвала — это ответственность. Она вдохновляет на новые творческие замыслы и работу. Критика движет прогресс», — считают регенты.

- Чтобы Вы посоветовали и пожелали тем, кто очень хочет петь в храме?