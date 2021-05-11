Фото: Олег Яровиков Летом из Уфы в направлении Черноморского побережья будут ездить пассажирские поезда Фото: Олег Яровиков

Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты Куйбышевский филиал АО «ФПК» назначает пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья из различных регионов Куйбышевской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в летний период назначаются следующие поезда в направлении юга:

— пассажирский поезд №453/454 Уфа – Новороссийск, отправлением из Уфы с 5 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 по 11 сентября по нечетным числам, прибытием и отправлением из Новороссийска с 7 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 по 13 сентября по нечетным числам;

— пассажирский поезд №461/462 Уфа – Адлер, отправлением из Уфы с 27 по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля по четным числам,

с 1 по 31 августа по нечетным числам и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 30 сентября, 2, 4, 7 октября; отправлением из Адлера 30 мая, с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 сентября, 1, 3, 5, 7, 10 октября;

— пассажирский поезд №473/474 Самара – Анапа, отправлением из Самары со 2 июня по 4 сентября по четным числам, прибытием и отправлением из Анапы с 4 июня по 6 сентября по четным числам;

— пассажирский поезд №493/494 Ульяновск – Анапа, отправлением из Ульяновска 11, 15, 19, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 15, 19, 24, 29 июля, 4, 8, 13, 18, 23, 27, 31 августа, прибытием и отправлением из Анапы 13, 17, 21, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 17, 21, 26, 31 июля, 6, 10, 15, 20, 25, 29 августа, 2 сентября;

— пассажирский поезд 503/504 Уфа – Анапа, отправлением из Уфы с 11 июня по 3 сентября по пятницам, вторникам, прибытием и отправлением из Анапы с 13 июня по 5 сентября по воскресеньям и четвергам;

— пассажирский поезд №117/118 Самара – Адлер отправлением из Самары c 24 апреля по 28 мая по четным числам, с 29 мая по 13 сентября ежедневно, с 15 сентября по 31 октября по нечетным датам, со 2 ноября по четным числам до ввода нового графика, прибытием и отправлением из Адлера с 26 апреля по 30 мая по четным числам, с 31 мая по 15 сентября ежедневно, с по 31октября по нечетным датам, с 02 ноября по четным числам до ввода нового графика;

— пассажирский поезд №487/488 Самара-Сухум, отправлением из Самары 19,24,29 июля, 3, 8, 13, 18, 23, 28 августа, отправлением из Сухума 22, 27 июля, 1, 6, 11, 16, 21, 26 августа, 1сентября.

Получить подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».