Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе пропавшего 11-летнего мальчика нашли в железной емкости Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе стали известны подробности поисков пропавшего 11-летнего мальчика. О них сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. По данным ведомства, в информационно-диспетчерский центр столицы поступила информация о том, что в Ленинском районе пропал ребенок, с вечера 10 мая его местонахождение неизвестно.

Накануне к поискам были привлечены волонтеры, сотрудники полиции. Сегодня к работам на воде (отрабатывали одну из локаций, где видели ребенка – прим. ред.) присоединились уфимские спасатели. Они нашли кеды, принадлежащие пропавшему мальчику.

«Но, исследовав водоем, спасатели ребенка там не нашли. Обнаружился мальчик неподалеку, в 20 метрах от поймы реки, где его искали, – он забрался в железную емкость еще накануне, но вот выбраться обратно не смог, как и сообщить о своем местоположении – телефон он оставил дома», — рассказали в Управлении.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента расширили проем и вытащили ребенка. Волонтеры «Лизы Алерт» передали его работникам скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.