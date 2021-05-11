В майские праздники природные парки Башкирии посетили более 3 тысяч человек

В майские праздники природные парки Башкирии посетили свыше трех тысяч человек, сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям.

В этом году жители республики получили дополнительные выходные, которые потратили на посещение природных парков республиканского значения. По информации ведомства, в общей сложности за 10 дней в парках побывало 3 227 человек.

В республике на сегодняшний день функционируют 214 особо охраняемых природных территорий (заповедники, один национальный парк, природные парки, заказники и памятники природы), пять из которых имеют статус ООПТ федерального значения.