«Кроношпан Башкортостан» поддержал тружеников тыла продуктовыми наборами











В преддверии Дня Победы компания «Кроношпан Башкортостан» провела благотворительную акцию. Сотрудники компании передали 75 продуктовых наборов в селах Русский Юрмаш и Дорогино Уфимского района республики.

Наборы продуктов получили труженики тыла, пожилые люди, неблагополучные и малоимущие семьи, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В составе наборов — самые необходимые, качественные продукты питания: мука, гречневая крупа, макаронные изделия, рис, молоко, подсолнечное масло, сгущенка, сахар, тушенка, рыбные консервы, консервированный горошек, чай, печенье.

Мы получили от компании «Кроношпан Башкортостан» тридцать семь действительно хороших продуктовых наборов, по 15-20 килограммов каждый. Большую часть из них – 31 набор вручили людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — говорит Снежана Осинцева, з аместитель главы администрации сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет Уфимского района РБ . – Шесть пакетов передали нашим уважаемым труженикам тыла. Некоторым из них уже по 93 года, они были очень тронуты неожиданным подарком и особенно тепло благодарили компанию за поддержку.

Другую часть продуктовых наборов компания передала администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет Уфимского района Башкирии. В свою очередь, сотрудники администрации вручили наборы жителям села Дорогино.

На каждом продуктовом наборе «Кроношпан Башкортостан» разместил специальные значки с георгиевскими ленточками. Значки непростые: все они сделаны руками особенных детей из Региональной общественной организации «СоДействие», рассказали организаторы.

Помимо этого, компания предоставила центру строительные материалы на изготовление мебели для «Учебной квартиры» – специального места, идентичного настоящей квартире, где дети с особенностью развития учатся жить самостоятельной жизнью и пользоваться привычными предметами обихода.

В «Кроношпан Башкортостан» подчеркнули, что планируют оказывать благотворительную поддержку в дальнейшем и сделать эту акцию ежегодной.