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В программе кешбэка за детский отдых примут участие все 107 детских лагерей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В программе кешбэка за детский отдых примут участие все 107 детских лагерей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Планируется, что в программе «Кешбэк за детский отдых» примут участие все 107 детских лагерей Башкирии, сказала на оперативном совещании в Правительстве председатель Госкомтуризма РБ Эльмира Туканова.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. С 20 мая программа детского туристического кешбэка начнет действовать и в Башкортостане. Для участия в ней необходимо приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». Половина ее стоимости вернется на счет в течение пяти дней.

По данным Министерства образования РБ, по состоянию на 1 мая 2021 года 48 лагерей внесены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики, из них 30 прорабатывают вопросы с банками. До конца мая в данный Реестр войдут еще 59 детских лагерей. Планируется, что все 107 детских лагерей примут участие в кешбэке сами или через туроператоров РБ.

«Кроме федеральной программы поддержки детского туризма, в Республике Башкортостан дополнительно действует программа поддержки детского отдыха и оздоровления. Складывается следующая поддержка. Если родители из Башкортостана берут по программе «Кешбэк» на сайте мирпутешествий.рф — возврат 50% федеральных + 30% республиканских. Если родители берут не по программе «Кешбэк» — возврат 70% республиканских. Если родители из других регионов России берут по программе «Кешбэк» — возврат 50% федеральных. Если родители из других регионов России берут не по программе «Кешбэк» — возврата нет. Приведу пример: стоимость путевки, утверждённая межведомственной комиссией, 18 950 рублей за 21 день. 70% — это 13 265 руб. 30% — 5 685 руб. То есть если путевка стоит 18 950 руб. и приобретена родителями из Башкортостана по программе «Кешбэк» на сайте мирпутешествий.рф, то родителям максимально вернется — 9 475 (50%)+ 5 685 (30%) = 15 160 рублей. Если не по программе «Кешбэк» — это только 70% (13 265 руб.). Процент исчисляется от утверждённой стоимости путевок республиканской комиссии — это 18 950 руб. То есть, если путевка стоит 40 тысяч, родитель всё равно получит возврат 13 265 руб. и не более», — сказала Эльмира Туканова.
Радий Хабиров поставил задачу максимально подключить родителей участвовать в федеральной программе кешбэка за детский отдых.

«Во-первых, люди получат больше денег, по 2 тысячи на каждого ребенка. А если родитель отправляет двух-трех детей, сумма еще ощутимее. А часть средств, которые мы изначально заложили на детский отдых — 2 млрд рублей, сможем отправить на улучшение материальной базы республиканских лагерей. Важно людям объяснить, что процедура получения кешбэка через федеральную программу значительно проще, — сказал глава региона. — Сезон детского отдыха в этом году мы должны обязательно провести. Дети устали, все прошлое лето они не отдыхали. 300 тысячам детей мы можем дать возможность провести время с пользой».

 

ИА «Башинформ»

Теги: детский отдых, туризм
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