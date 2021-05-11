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В Правительстве Башкирии предложили сделать 14 мая выходным днем для школьников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Правительстве Башкирии предложили сделать 14 мая выходным днем для школьников Фото: ИА «Башинформ»

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии предложили сделать 14 мая выходным днем для школьников.

Напомним, текущая неделя — сокращенная, с тремя рабочими днями, 11, 12 и 14 мая. 13 мая в республике отмечается Ураза-байрам.

«Школьники учатся два дня, 13 мая отдыхают, 14 мая один учебный день, а после вновь выходные. Жители обращаются, просят сделать выходным 14 мая по примеру Москвы. Так бы многие могли на 4 дня уехать из города», — сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Радий Хабиров назвал предложение неожиданным, отметив, что школьники и без того значительно пропустили учебу. Глава республики поручил проработать данный вопрос Министерству образования, и если это возможно, одобрить инициативу.

«Откровенно говоря, мы много пропустили. Сейчас учебный график составлен таким образом, чтобы все часы досчитать. Но поручение мы проработаем», — отметил замминистра образования и науки Ильдар Мавлетбердин.

«Опирайтесь на здравый смысл и насколько это будет полезно школьникам и жителям», — добавил Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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