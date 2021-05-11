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11 мая Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до +29 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии потеплеет до +29 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня будет по-летнему жарко. По данным синоптиков, во вторник, 11 мая, осадков не ожидается. Днем прогнозируется северо-восточный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +23,+28 градусов.

В среду и четверг, 12 мая и 13 мая, без существенных осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный, местами усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +8,+13, местами до +3, днем +24,+29.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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