Фото: Ксения Калинина В Башкирии потеплеет до +29 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня будет по-летнему жарко. По данным синоптиков, во вторник, 11 мая, осадков не ожидается. Днем прогнозируется северо-восточный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +23,+28 градусов.

В среду и четверг, 12 мая и 13 мая, без существенных осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный, местами усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +8,+13, местами до +3, днем +24,+29.