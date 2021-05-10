В Уфе для ветеранов войны организовали прогулку на восстановленном теплоходе «Чайка»











В Уфе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, ветеранов труда и тружеников тыла прокатили на теплоходе «Чайка».

Напомним, теплоход был восстановлен на Уфимском судоремонтно-судостроительном заводе по поручению Главы Башкортостана. Впервые после восстановления «Чайка» вышла на воду в прошлом году, сообщал «Башинформ».

10 мая с ветеранами на борту судно совершило прогулку по реке Белой — от Монумента Дружбы до железнодорожного вокзала и обратно.

Ветераны с удовольствием любовались красотой берегов реки Белой, общались друг с другом и вспоминали молодость, опаленную войной. Участники круиза пели песни военной поры, читали стихи, фотографировались на память. Для них был организован праздничный обед.

«После реконструкции теплоход стал удобным и комфортным для путешествий. Мы планировали это сделать ещё в прошлом году, но из-за коронавируса не стали. Здоровья вам, ветераны!», — прокомментировал это событие руководитель региона Радий Хабиров.

«Мы должны помнить о ветеранах ежегодно, ежедневно, ежечасно. Поэтому мы по возможности стараемся проводить такие мероприятия. И надеемся, что подобные мероприятия станут доброй традицией», — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Айрат Сабиров.