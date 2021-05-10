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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии восстанавливают липовые леса

ОБЩЕСТВО
Фото: Правительство РБ

В Башкирии восстанавливают липовые леса Фото: Правительство РБ

В Башкирии в интересах развития пчеловодства увеличат число высаживаемых саженцев лип. Этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Правительства – руководителя аппарата Правительства республики Илшата Тажитдинова в Иглинский район. 10 мая в районе, как и по всей республике, прошла международная экологическая акция «Сад памяти», в рамках которой было высажено 5 тысяч саженцев липы.

В последние годы республиканские пчеловоды часто выражают озабоченность, связанную с сокращением липовых насаждений. В Башкортостане в лесных насаждениях липа занимает более 20% или порядка 1,1 млн га. Это – 35% площади российских липняков.

Сохранение липовых лесов является ключевым фактором развития пчеловодства. Они – основа башкирского липового меда, который считается одним из лучших в мире и регулярно занимает призовые места на международных и российских конкурсах и выставках.

«У нас традиционно большое внимание уделяется лесовосстановлению, – сказал Илшат Тажитдинов. – В прошлом году новые лесные насаждения превысили площадь вырубок более чем на 1,3 тыс. га и составили в целом более 15 тыс. га. При этом важно учитывать структуру леса по доле и месту концентрации ранее произраставших пород деревьев. Здесь я полностью солидарен с позицией наших пасечников в части сохранения и восстановления именно липовых лесов, Отрадно, что крупный профильный бизнес отреагировал на чаяния пчеловодов. Так, по инициативе компании «Кроношпан» в прошлом году около зарегистрированных пасек было высажено 3 тысячи саженцев. Сегодня же рядом с Ивано-Казанкой мы высадили еще 5 тысяч саженцев липы. Это также важно и в рамках подготовки к 47 конгрессу Апимондии. Один из трех технических туров планируется на колодную пасеку рядом с этой деревней. Надеюсь, эта акция станет в дальнейшем доброй и широко поддерживаемой традицией».
В республике принимаются меры по сохранению насаждений с медоносной липой. Ведется мониторинг особо защитных участков лесов, находящихся в радиусе 3 км от действующих пасек. В лесохозяйственных регламентах Архангельского, Гафурийского, Иглинского, Нуримановского и Уфимского лесничеств липа добавлена в перечень пород, применяемых при искусственном лесовосстановлении.

С крупнейшим переработчиком древесины – компанией «Кроношпан» достигнута договорённость о создании питомника липы, где будет подбираться и выращиваться лучший генофонд. Ставится задача довести посадки липы до миллиона саженцев в год в местах наибольшего распространения липняков и связанного с ним пчеловодства.

 

ИА «Башинформ»

Теги: лесовосстановление, липа, пчеловодство
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