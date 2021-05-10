Жителя Уфы, выигравшего в лотерею, пригласили в Москву

Жителя Уфы, выигравшего в лотерею 1,5 млн рублей, пригласили в Москву. Суперприз был разыгран 5 мая. Как сообщается на сайте розыгрыша, победитель купил билет сразу на 10 тиражей в розничной точке продаж и выиграл 1 575 484 рубля.

Теперь счастливого обладателя 1,5 млн рублей ждут в Москве для оформления выигрыша. Сделать это можно в лотерейном центре.

В середине апреля еще одна жительница Башкирии выиграла в лотерею 29 464 850 рублей. Вся страна разыскивала счастливчика 5784-го тиража из Сургута, а победителем оказалась наша соотечественница.