Руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин поздравил уфимских ветеранов















Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин лично поздравил проживающих в Уфе ветеранов Великой Отечественной войны.

«Другого такого праздника, объединяющего нас, как День Победы, я не знаю, — отметил Александр Сидякин. – Сегодня я посетил шестерых ветеранов. Мне дарили книги собственного написания, читали стихи. Им не нужны подарки, им нужны наше внимание, наш разговор. Бывший танкист Григорий Михайлович, рассказал, как из своего танка стрелял по Рейхстагу. Татьяна Константиновна родилась в 1918! году и прошла всю войну. Кашшаф Аглетдиновичи, Борис Моисеевич приписали себе по году, чтоб раньше уйти на фронт и оба ранены. Иван Кондратьевич и Иван Игнатьевич били японца на Дальнем Востоке. Металл бы из этих людей отливать! После такого общения я нахожусь в огромном эмоциональном подъеме. Это удивительные люди, и я точно понимаю теперь почему нас не победить».

Биография каждого из получивших поздравления ветеранов – яркий пример служения Родине.

Борис Моисеевич Крупенко был призвали в армию в 18 лет, в 1943 году прошел курс молодого бойца. Потом в звании младшего сержанта отправился на передовую, на I Белорусский фронт. В мае этого же года получил тяжелые ранения, долгие месяцы лечился в госпитале в Баку. Потом его направили в Тбилиси, где он и служил до самой Победы.

Кашшаф Аглетдинович Самигуллин 15 мая 1942 года в составе 20-й армии в качестве командира пулеметного расчета в числе добровольцев был направлен под Ржев на Калининский фронт. В августе того же года молодой боец участвует в форсировании реки Вазуза на лодках и плотах. В этом жестоком бою он был тяжело ранен и контужен. В сознание пришел на второй день в полевом госпитале. Семь месяцев провел на госпитальных койках. В феврале 1943 года его признали инвалидом II группы.

Иван Игнатьевич Волков сразу после призыва в 1945 году в 17-летним возрасте поступил в престижное летное училище в город Балашов. Тем временем на западе война заканчивалась, и эшелоны с бойцами, освобождавшими СССР и Европу, двинулись на Дальний восток, где стояла миллионная Квантунская армия. Там же оказался и Иван. Именно здесь, на Дальнем Востоке он поможет задержать японского разведчика и получит медаль «За боевые заслуги».

Григорий Михайлович Девятых с августа 1944 ушёл на фронт, где получил тяжёлое ранение, после которого пролежал три месяца в госпитале. По выздоровлении был отправлен в танковую школу города Копейска Челябинской области. Воевал на тяжелом танке. Украинский фронт, 89 тяжелый танковый полк, последнее наступление, штурм Рейхстага, взятие Берлина, где и закончил войну.

Иван Кондратьевич Мироненко был призван в армию октябре 1944 года. Так он оказался на Тихоокеанском флоте на борту фрегата №9, одного из кораблей, поставленных американскими союзниками по ленд-лизу. За участие в боевых операциях войны с Японией Иван Кондратьевич получил именную благодарность Верховного главнокомандующего.

Татьяна Константиновна Колесникова окончив ускоренные курсы связистов, осенью 42-го попала в часть, оборонявшую Сталинградский тракторный завод. Бои за него вошли в историю как одна из самых кровавых и героических страниц Сталинградской битвы. Военный связист – одна из самых опасных профессий. Чтобы обеспечить устойчивую связь, связистам приходилось порой прикладывать героические усилия для обеспечения на фронте надёжного телефонного сообщения. Ведь задача связиста не только дежурить у телефона, но и тянуть и чинить провода под самым носом у врага. Колесниковой однажды не повезло: уже после Сталинграда, в 1945-м её навылет ранил немецкий снайпер и бесстрашную связистку комиссовали.