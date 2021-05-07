Фото: Ермекеевские новости В Башкирии скончался 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Абзалетдин Нафиков Фото: Ермекеевские новости

В селе Суерметово Ермекеевского района Башкирии ушел из жизни один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Абзалетдин Нафиков. Участник войны не дожил до 76-й годовщины Победы два дня, а до своего 105-летнего юбилея — пару месяцев, сообщают «Ермекеевские новости».

Нафиков воевал в составе 422-го стрелкового полка 170 стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Башкирии до начала Великой Отечественной войны. Через пару месяцев после начала войны был ранен и попал в плен. На родину Абзалетдин Хуснутдинович вернулся только в 1947 году, где работал пастухом на овцеводческой ферме колхоза «Ря». Вместе с супругой вырастили шестерых сыновей.

Ветеран награжден орденом «Отечественной войны I степени»; юбилейными медалями.