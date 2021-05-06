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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ГТРК «Башкортостан» станет участником всероссийского телемарафона «Одна на всех»

ОБЩЕСТВО

ГТРК «Башкортостан» станет участником всероссийского телемарафона «Одна на всех». В рамках марафона, посвященного 76-летию Великой Победы, пройдет грандиозное шествие — от Камчатки до Калининграда, объединив картины прошлого и настоящего героических уголков России. Участие примут города герои, города воинской славы и города трудовой доблести в одном эфире 8 мая с 6 утра и до полуночи.

В название уникального проекта лег рефрен легендарной песни Булата Окуджавы – «Нам нужна одна победа».

Более 80 филиалов ВГТРК — главного медиа-холдинга страны, создадут единую историю — историю Победы. Воплотить проект позволила мультимедийная онлайн-платформа «СМОТРИМ». Связующим звеном между регионами страны станет студия ГТРК «Волгоград-ТРВ». На протяжении всего дня к эфиру будут подключаться города-герои, города воинской славы и трудовой доблести.

«Жители нашей республики увидят телемарафон 8 мая в эфире телеканала «Башкортостан 24», а 9 мая наш канал впервые в истории республиканского телевещания покажет трансляцию военного парада Победы — кадры с Красной площади в режиме реального времени. Трансляция парада Победы начнется 9 мая в 11 часов 55 минут на телеканале «Башкортостан 24» также зрители смогут почтить память героев Великой Отечественной Войны минутой молчания. Мы не ограничиваемся одним днем — победная тематика представлена каждый день. Кроме того, мы проведем бессмертный полк в телевизионном формате – ролики, в которых, наши телезрители показывают фотографии и рассказывают о своих родственниках воевавших в Великой Отечественной Войне», — рассказал главный редактор телеканала «Башкортостан 24» Рамзит Абуляев.

В эфирной «Башкортостан 24» специально к 9 мая исторические военно-патриотические художественные фильмы ставшие классикой отечественного кинематографа, которые будут транслироваться в отреставрированном колоризированном варианте — «Аты-баты, шли солдаты», «Они были первыми»,«Годен к нестроевой»,«В 6 часов вечера после войны», «Отец солдата». Документальные ленты о войне – «Калач на Дону», «Великая Отечественная война. Трудовой фронт», «Сталинградская энциклопедия. Пленники», «Матери Сталинграда», «Блокадные фрески».

Фильмы производства киностудии «Башкортостан» — «Саптар», «Два узника», «Три письма», «Всадники победы», «Наш Муса Беркут Урала». А также современные российские киноленты о Великой отечественной войне – «В тумане», «Сестренка», «Свидетели» и короткометражный фильм «Медаль».

 

ИА «Башинформ»

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