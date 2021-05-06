В Уфе репетируют Парад Победы

В Уфе прошла первая из двух запланированных генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, приуроченного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в мэрии Уфы, в мероприятии участие приняли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, военная техника. Всего 1 519 человек – 20 парадных расчетов.

«В этом году привлекается большое количество личного состава. В прохождении впервые участвуют ветерана боевых действий, юнармейцы», – сообщил военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Блажевич.

9 мая торжественное прохождение военнослужащих начнется в 10.00 ч.

После них начнется движение колонны, в составе которой военная техника времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, 12-й отдельной инженерной бригады – всего 22 единицы.

Демонстрация современной военной техники будет сопровождаться пролетом самолетов малой авиации.