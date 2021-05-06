Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.86 ↓

EUR 89.77 ↑

6 мая Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе репетируют Парад Победы

ОБЩЕСТВО

В Уфе прошла первая из двух запланированных генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, приуроченного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в мэрии Уфы, в мероприятии участие приняли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, военная техника. Всего 1 519 человек – 20 парадных расчетов.

«В этом году привлекается большое количество личного состава. В прохождении впервые участвуют ветерана боевых действий, юнармейцы», – сообщил военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Блажевич.

9 мая торжественное прохождение военнослужащих начнется в 10.00 ч.

После них начнется движение колонны, в составе которой военная техника времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, 12-й отдельной инженерной бригады – всего 22 единицы.

Демонстрация современной военной техники будет сопровождаться пролетом самолетов малой авиации.

 

ИА «Башинформ»

Теги: День Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Внимание! МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве
6 мая ночью и утром местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°. Об этом предупреждает МЧС по республике. Ожидаетс
Пожар в Бакалинском районе Башкирии: семья спаслась через окно, отец детей погиб
На рассвете 5 мая в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в с. Старое Азмеево Бакалинского района. К гор
В Башкирии пенсионерка превратила свое хозяйство в туристическую достопримечательность
В Башкирии дом обычной бабушки в деревне стал достопримечательностью. 62-летняя Ляля Фаиковна из деревни Янгурча Стерлибашевского района с помощью дочер
Королеву шашек Тамару Тансыккужину встретили в Уфе российским и башкирским флагами
Сегодня в Международном аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча семикратной чемпионки мира по стоклеточным шашкам Тамары Тансыккужиной. На родин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть