В Уфе репетируют Парад Победы
В Уфе прошла первая из двух запланированных генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, приуроченного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказали в мэрии Уфы, в мероприятии участие приняли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, военная техника. Всего 1 519 человек – 20 парадных расчетов.
«В этом году привлекается большое количество личного состава. В прохождении впервые участвуют ветерана боевых действий, юнармейцы», – сообщил военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Блажевич.
9 мая торжественное прохождение военнослужащих начнется в 10.00 ч.
После них начнется движение колонны, в составе которой военная техника времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, 12-й отдельной инженерной бригады – всего 22 единицы.
Демонстрация современной военной техники будет сопровождаться пролетом самолетов малой авиации.