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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников по всей России пройдут до 17 августа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников по всей России пройдут до 17 августа Фото: ИА «Башинформ»

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет будут проведены до 17 августа. Это следует из поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Документ опубликован на портале правительства РФ.

На эту выплату могут претендовать 17 млн человек. Для ее получения нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.

Всего в списке поручений премьер-министра 58 пунктов, в их числе помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения, туристический кешбэк, предоставление госуслуг.

 

ИА «Башинформ»

Теги: выплаты
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