Фото: ИА «Башинформ» В БашРТС сообщили о снижении на 46% начислений по отоплению за апрель Фото: ИА «Башинформ»

В начале мая жители – прямые потребители ООО «БашРТС» получат квитанции за апрель. При этом общая сумма начислений за отопление снизилась на 46% по сравнению с мартом 2021 года. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе компании.

Жителям домов, не оборудованных приборами учёта тепла, плата за отопление начислена в соответствии с нормативами, утверждёнными Госкомитетом РБ по тарифам. Напомним, норматив потребления коммунальной услуги «отопление» рассчитан на 8 календарных месяцев и не подлежит пересчёту по дням предоставления услуги. В домах с ОДПУ ТЭ сумма платежа сформирована на основании показаний приборов учёта, то есть счета выставлены только за тот период времени, в котором происходило фактическое потребление тепла. Для Уфы расчётный месяц – это период с 26 марта по 13 апреля.

В двух городах присутствия ООО «БашРТС» — Агидель и Нефтекамск, в связи с завершением отопительного сезона после закрытия расчётного периода «апрель», часть начислений будет перенесена в майскую квитанцию, которую клиенты получат в начале июня 2021 года. В летние месяцы начисления за тепло будут отсутствовать.