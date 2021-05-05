В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано восемь лесных пожаров

На 5 мая 2021 года в Республике Башкортостан прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности, в Зилаирском, Белорецком и Туймазинском районах – 4 класс ПО.

В Башкортостане за истекшие сутки зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 34,4 га, в том числе:

— на территории Баймакского лесничества (Баймакское участковое лесничество) на площади 8,2 га. На ликвидации пожара﻿ работают 71 человек (лесопожарные формирования Минлесхоза РБ, волонтеры и представители МЧС) и 8 единиц техники, в том числе 2 единицы техники от МЧС. Пожар локализован.

— на территории Уфимского лесничества 3 пожара: первый возник на территории Орловского участкового лесничества на площади 0,9 га. На тушении работают 11 человек и 6 единиц техники. Пожар локализован.

— на территории Осиповского участкового лесничества на площади 0,8 га. На тушении работают 20 человек и 3 единиц техники. Пожар локализован.

— на территории Кушнаренковского участкового лесничества на площади 1 га. На тушении работают 10 человек и 2 единицы техники. Пожар не локализован.

— на территории Белорецкого лесничества 2 пожара: на территории Белорецкого участкового лесничества на площади 5 га. На тушении работают 18 человек и 7 единиц техники. Пожар не локализован.

— на территории Белорецкого сельского участкового лесничества на площади 6 га. На тушении работают 10 человек и 2 единиц техники. Пожар локализован.

— на территории Хайбуллинского лесничества (Степное участковое лесничество) на площади 10 га. На тушении работали 21 человек и 8 единиц техники. Пожар ликвидирован.

— на территории Зилаирского лесничества (Юлдыбаевское участковое лесничество) на площади 2,5 га. На тушении работают 16 человек и 4 единицы техники. Пожар локализован.

Всего в Башкортостане на территории лесного фонда с 15 апреля по 5 мая 2021 года зарегистрировано 40 лесных пожаров. Из них 17 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем, 22 — из-за перехода огня с земель иных категорий, 1 — от техногенного (линейного) объекта. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 104,57 га. Такие данные сообщили в региональном Минлесхозе.