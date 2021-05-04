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В Уфе расселят дом на Пекинской, пострадавший от взрыва газа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе расселят дом на Пекинской, пострадавший от взрыва газа Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе двухэтажный дом на улице Пекинская в Уфе будет расселен. Напомним, в январе 2020 года в этом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате один человек погиб. Два жителя дома были размещены во временном фонде

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, в настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Проект проходит этап согласования у соответствующих служб. В программу входит и дом № 16 по улице Пекинской. После подписания и утверждения этой программы начнется ее реализация, и будут определены конкретные сроки расселения жителей этого дома.

После происшествия власти города планировали восстановить дом, в котором частично обрушился потолок. Затраты оценивались в 5,7 млн рублей, речь шла о восстановлении наружных стен и перекрытий второго и первого этажей, стропильной системы.

По данным мэрии, после инцидента в центре размещения пострадавших проживают два человека из этого дома, остальные отказались. Всего в доме 18 квартир, в них проживали 54 человека. Здание построено в 1953 году.

 

ИА «Башинформ»

Теги: расселение
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