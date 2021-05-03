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Жители Башкирии смогут увидеть лунное «свечение да Винчи»

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть лунное «свечение да Винчи» Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии 15 и 16 мая смогут наблюдать «молодую Луну в объятиях старой Луны». Пепельный свет Луны можно наблюдать, когда Луна видна в виде узкого серпа — это через один-пять дня после новолуния (молодая Луна видна на вечернем небе) или за один-пять дня до новолуния (старая Луна видна на утреннем небе).

Пепельный свет Луны называют ещё «свечением да Винчи» в честь Леонардо да Винчи, который первым точно объяснил его природу.

«Наверное, многие любовались молодой Луной: только что зашло Солнце и на фоне вечерней зари ярко сияет узкий лунный серпик, выпуклостью обращенный вправо – в сторону зашедшего Солнца. Присмотревшись внимательно к лунному серпику, можно заметить, что в него как в лодочку вложен серый шар пепельного цвета, — объяснили в Уфимском планетарии. — Узкий яркий лунный серпик — это часть Луны, освещенная Солнцем. Но что за серый шар над серпиком Луны? А это неосвещенная Солнцем темная ночная сторона Луны. А видим мы ее потому, что ночную сторону Луны освещает Земля – это ночи «полноземия» на Луне. Наша планета, как и все другие планеты, подобно зеркалу, отражает свет Солнца. Солнечный зайчик, отраженный Землей, падает на Луну и освещает ее ночное полушарие. А Луна в свою очередь отражает земной свет и посылает нам его обратно – это и есть пепельный свет Луны. В телескоп или в бинокль в пепельном свете Луны видны темные участки на Луне – это лунные моря».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Уфимский планетарий
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