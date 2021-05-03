Фото: Олег Яровиков Уфимцы могут проголосовать за городское пространство, которое благоустроят в 2022 году Фото: Олег Яровиков

Уфимцев приглашают проголосовать онлайн за городское пространство, которое благоустроят в 2022 году.

Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году продлится до 30 мая. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Для участия в голосовании нужно зайти на https://2.gorodsreda.ru/, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона.

Участвовать в онлайн-голосовании могут все уфимцы старше 14 лет.

«Свой голос можно отдать за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть: парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории, — пояснили в пресс-службе мэрии Уфы. — Объекты, набравшие максимальное число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год».

Желающим участвовать в голосовании готовы помочь волонтеры масштабного проекта в 14 специальных информационных точках Уфы. Они организованы во всех частях города в общественных местах и торговых центрах. Добровольцы могут подробно рассказать о проектах и возможностях участия уфимцев в формировании комфортной городской среды, а также помогут зарегистрироваться на платформе.

Информационные точки находятся по следующим адресам:

— Молодежный центр «Эврика» (ул. Нехаева, 94);

— ТЦ «Затон» (ул. Ахметова, 299);

— Парк культуры и отдыха «Кашкадан» (ул. М. Жукова, 31);

— Площадь перед кинокомплексом «Искра IMAX» (просп. Октября, 94);

— ТРК «Иремель» (ул. Менделеева, 137);

— ТДК «Гостиный двор» (Верхнеторговая площадь, 1);

— ТВК «Радуга-Экспо» (ул. Индустриальное шоссе, 44/3);

— ТРК «Акварин» (ул. Ферина, 29);

— ТЦ «Аркада» (ул. М. Губайдуллина, 6);

— ТРК «Семья» (просп. Октября, 34);

— ПКиО Демский (перекресток улиц Ухтомского и Правды);

— ДК Железнодорожников им.1 Мая (ул. Ухтомского, 4);

— Площадь им С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14);

— ТЦ «Меркурий» (ул. Кольцевая, 65).

Кроме того, задать свои вопросы о голосовании можно по единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13. Горячая линия работает круглосуточно.

Как сообщал ранее «Башинформ», Башкирия вошла в пятёрку регионов-лидеров по числу добровольцев проекта «Формирование комфортной городской среды».

На помощь жителям придут 2 211 волонтеров. Большая часть их из Сибая, Кумертау и Белорецкого района. Они помогут жителям определиться с выбором общественных территорий для благоустройства в 2022 году.