Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, спикеры | Видео: «Уфанет» Электросамокаты вне закона: тесно ли участникам дорожного движения на улицах Уфы? Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, спикеры | Видео: «Уфанет»

В Уфе с прошлого года активно развивается электросамокатная культура. Горожане пользуются как личными электросамокатами, так и услугами проката. С весны этого года уфимцы ощутили, что пешеходов на двух колесах стало в разы больше, особенно в центре столицы. Молодые люди увлеченно и довольно быстро ездят по городской набережной и улицам. Судя по отзывам и нарастающему недовольству в соцсетях, любители электросамокатов многим мешают: на тротуарах – пешеходам, на проезжей части – водителям, на велосипедных дорожках – велосипедистам – в Уфе уже фиксируются ДТП с участием пешеходов на двух колесах. Дело в том, что у новых средств индивидуальной мобильности пока нет своей ниши в городском пространстве, эти средства передвижения ничем не регламентированы.

Специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» решила выяснить, насколько безопасны такие аппараты, какие правила должны соблюдать горожане, решившие воспользоваться этим средством передвижения, чего не хватает для мирного сосуществования всех участников дорожного движения. Свое мнение высказали общественники, блогеры, правозащитники, а также врач-травматолог и основатель Shark Sharing. Озвучили позицию такие ведомства, как Госсобрание Башкирии, мэрия Уфы, Госавтоинспекция города. В целом, электросамокаты воспринимаются как позитивный «экологичный» тренд – это удобный и быстрый способ передвижения по улицам города. Между тем, следует не забывать о ПДД, культуре и мирном сосуществовании всех участников дорожного движения.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА, НО НУЖЕН РЕГЛАМЕНТ

Ольга Сарапулова

Советник Главы Башкортостана по вопросам развития общественных пространств, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Уфысчитает, что развитие транспорта последней мили хорошо скажется как на здоровье граждан, так и на экологии. Между тем, он неконтролируем, а значит, возможны нежелательные последствия:

«Электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности, или так называемый транспорт последней мили – хорошо, что это все развивается. В конечном счете, это приводит к тому, что люди сокращают пользование автомобилями. И чем более удобную инфраструктуру мы будем создавать в городах для передвижения на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, тем здоровее будут люди, меньше загрязнения атмосферы, меньше пробок. В целом, это очень хорошая тенденция.

Но нужно понимать, что с появлением этих электроустройств скорость повысилась, а значит, повысилась и травмоопасность, в том числе для других участников движения. Поэтому нужно вводить регулирование, какой-то регламент, иначе хорошая инициатива может привести к не совсем желаемым последствиям».

ГДЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ, ТАМ ДВИЖУХА

Раис Габитов

Известный блогер республики, владелец PR-агентства «Digital Курултай»позитивно настроен к экологически чистому способу передвижения:

«Самокаты – это классная штука, развивается на всей территории России. Конечно, на юге страны больше развита, в том же Сочи, электросамокаты стоят везде, где только можно. У нас в Уфе чуть меньше, в основном, пока в центре. Очень удобно с помощью приложения в любом месте взять, проехать, куда надо, покататься и поставить, где хочешь. Они места занимают мало, и в какой-то степени, это замена автомобильному и общественному транспорту. Удобная, отличная вещь. Прокат электросамокатов – это IT-бизнес, и где больше самокатов, значит там интересные места, много молодежи, много движухи. Я электросамокаты приветствую, и велосипеды, и вообще экологически чистый электротранспорт, потому что экология – это наше все».

НЕТ НИКАКИХ ЗАПРЕТОВ

Роман Петров

Уфимский адвокатразъяснил, на какие самокаты нужны права, а на каких можно рассекать «бесправно»:

«На обычный самокат никаких прав не нужно, на нем можно кататься по пешеходной зоне. На более мощный, от 250 кВт, поддерживающий скорость до 50 км/ч, нужны права категории «М», с 2013 года есть такая категория для водителей мопедов на бензине, на электричестве. Все обычные самокаты приравниваются к велосипедам, а более мощные, соответственно, к мопедам. Для популярных сейчас электросамокатов, на которых можно ездить без прав, движение предусмотрено исключительно по велодорожкам. Если велодорожки нет, то по правому краю тротуара, ближе к обочине, без выезда на дорогу. Это страшное дело, я пока такого не видел, чтобы по проезжей части кто-то на электросамокате рассекал вместе с автомобилями.

За границей, особенно во Франции, электросамокатов очень много, везде есть точки подзарядки – это, конечно, клево. У них уже ест определенная культура.

Для меня, как для обывателя, страшно, что за рулем электосамоката может оказаться нетрезвый человек. На скорости в 20-30 км/ч можно так сбить, человека, что тот получит серьезные травмы. Катающийся также может разбить самокат, и ему ничего не будет. То есть средство индивидуальной мобильности не является транспортным средством, на него водительское удостоверение не выдается, к мопедам оно не относится, здесь ни лишить управления нельзя, ни оштрафовать, можно привлечь к ответственности только как пешехода. Нет никаких запретов сегодня, и не планируются они в ближайшем будущем, чтобы не кататься на этих аппаратах вдвоем, с ребенком.

К слову, двигаться электросамокатчики должны по велодорожкам, которые в городе появились, они обозначены, только всем плевать».

КУЛЬТУРА ПОЯВИТСЯ

Ростислав Мурзагулов

Председатель Общественной палаты Башкортостанаотметил мировой опыт использования электросамокатов, подчеркнув, что для общей безопасности не хватает лишь разметки:

«Мое мнение по поводу электросамокатов основано на личном опытом, который был получен в Европе. Я с семьей, детьми несколько лет там прожил: это происходило на наших глазах. Все, что на двух колесах, Европу спасло от безумного перенасыщения машинами, от смога, что сейчас наблюдается у нас. Рост количества автомобилей на улицах города ничем не может быть компенсирован, в том числе строительством новых дорог. Когда я увидел эти электросамокаты в Париже, это было семь лет назад, я тогда с горечью подумал, что у нас, в Уфе, это случится не скоро. И я очень рад, что ошибся.

Это гениальное изобретение. Представьте, какое количество людей может не пользоваться как собственной машиной, так и общественным транспортом. Последний также перезагружен, его много. Передвижение на самокатах нужно только приветствовать, у него нет альтернатив. Это мировой опыт.

У нас иногда любят стонать: «Вот, пешеходам мешают и так далее». Слушайте, это такая ерунда. Посмотрите, сколько пешеходов находится на улицах Парижа. Там 20 млн туристов в год на трехмиллионный город. А у нас миллионный город, и сколько туристов? Да нисколько! У нас достаточно, также как и в Париже, просто нанести разметку: с одной стороны ходим пешком, с другой – едем на велике или самокате. Все! Элементарное действие. А пока даже оно, в принципе, не сильно нужно, потому что самокатов пока реально мало. Я много гуляю по нашему городу и ни разу мне еще никто не помешал.

Да, есть такие люди, и среди пешеходов тоже, у которых нет головы на плечах, которые начинают носиться, создавать какой-то риск для других. С этим надо бороться также как и с другим хамством хоть на дороге, хоть среди пешеходов, хоть внутри помещений. Есть соответствующие административные нормативы, когда любой, кто создает угрозу другим людям, просто должен платить штраф. Культура появится. Вспомните, ка мы водили машины в 90-е годы и как сейчас водим: это небо и земля. И культура перемещения на самокатах, велосипедах появится точно также. Поэтому этого бояться не надо. Это можно только приветствовать.

Удивительно, что, грубо говоря, электросамокаты появились не благодаря помощи государства, а вопреки всем нормативам. Бизнес это все решает: убиты все зайцы одновременно. Никаких даже минимальных возражений у меня и у других здравомыслящих людей быть не может.

Я сам катаюсь в Уфе на собственном самокате, и ребенок мой рад, тоже пользуется. Но я предпочитаю простой самокат: он примерно дает такую же скорость, плюс ты получаешь дополнительную нагрузку, что при нашем сидячем образе жизни хорошо влияет на здоровье».

НИКТО НИКОМУ НЕ МЕШАЕТ

Вадим Беляков

Зампредседателя совета по правам человека при Главе Башкирии и известный ЖКХ-экспертсчитает, что на улицах Уфы никто никому не мешает, если все друг друга уважают:

«Как потребитель, пользуюсь электросамокатами, но не в будние дни, а в выходные. Обычно с семьей катаемся по набережной, по проспекту Октября, в парках. Считаю, что это и развлечение, и спорт. Если ехать по проспекту Октября со стороны парка имени Гафури, здесь тротуар адаптирован и для пешеходов, и для велосипедистов. Тут удобно и комфортно ездить, чем с другой стороны проспекта. Никто никому не мешает: я особо не гоняю, где нужно, приторможу. Нужно всех на дороге уважать. И всегда, на «зебре» на зеленый сигнал светофора спешиваюсь – хоть на велосипеде, хоть на электросамокате. Но и наши велодорожки не позволяют пересекать проезжую часть, не спешиваясь.

Самокаты берем в аренду. Мы каждый день же не катаемся. На семью рублей под 500 выходит. В перспективе, если покупать самокат, то его стоимость года за два-три отобьётся. Но на один сезон, с учетом того, что каждый день не катаешься, удобно, в любом месте подойти – взять, потом оставить. И не нужно домой тащить – заряжать. Пока не вижу необходимости покупать».

НА ЛИЦО КОНФЛИКТ ПЕШЕХОДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКОВ

Алия Ахмадуллина

Председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ по ЖКХсчитает, что между участниками дорожного движения есть конфликт, когда один из них существенно превышает по скорости другого:

«Электросамокаты, гироскутеры являются недорогими средствами передвижения, что очень хорошо. Но пока для них нет правил движения, по сути, электросамокаты, это не транспорт, но при этом, кто управляет ими, не пешеходы, хотя приравнены к ним. Они гоняют с очень высокой скоростью по тротуарам, что тоже неправильно, ведь там с наименьшей скоростью идут пешеходы. На лицо конфликт между пешеходом и водителем электросамоката. Очень важно сейчас поддержать инициативу Минтранса о том, что нужно регламентировать ПДД для таких средств индивидуальной мобильности. Но вопрос состоит в том, как лучше для всех это сделать.

Я сама больше велосипедист, чем электросамокатчик, просто потому, что процесс движения люблю сама контролировать».

ПРАВО НА МЕСТО В ГОРОДЕ

Рушана Ибраева

Журналист, блогерсчитает, что власти города должны поощрять тех, кто предпочитает экологичный транспорт:

«Я часто езжу по городу на велосипеде. По тротуарам. И не буду выезжать на проезжую часть — это слишком опасно. Я знаю, что люди на велосипедах, самокатах, моноколесах очень раздражают пешеходов. Но давайте рассмотрим вот такой аспект. Если все эти «спортсмены» пересядут на автомобили, к которым все привыкли и которым выделили основную часть города, то пешеходы пострадают ещё больше — от выхлопов, шума, грязи, и, не дай Бог, возможных ДТП. Нам всем, в том числе властям города, надо понять, что людей, желающих передвигаться на экологичном транспорте, нужно поощрять. Мы все — полноправные жители города, причем те, кто отказался от автомобиля — ещё и очень сознательные. И все мы имеем право на место в городе».

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ – ЭТО БУДУЩЕЕ

Булат Сафин

Член Общественной палаты РБ, адвокат, инвалид по зрениюсообщил о том, что сейчас разрабатываются поправки в ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности:

«На сегодняшний день действующее законодательство электротранспорт подобного рода, как электросамокаты, гироскутеры, никак не квалифицирует. Юридически, люди, катающиеся на этих устройствах, считаются обычными пешеходами, не смотря на то, что они перемещаются на скорости в 20 и более км/ч. Лично я считаю, что такая скорость на тротуарах представляет опасность жизни и здоровью людей, в том числе тех, кто перемещается на этих аппаратах.

Сейчас разрабатываются поправки в ПДД, согласно которым предлагается отнести все электрические средства передвижения к статусу, что-то между велосипедом и мопедом. Для них будут предусмотрены определенные правила, в том числе, движение разрешено только по велодорожкам или велопешеходным дорожкам, в каких-то случаях по дорогам, на которых скоростной режим ограничен 60 км/ч.

Развитие такого вида транспорта – это крайне положительное явление и с точки зрения экологии, и с точки зрения высвобождения дорог от автотранспорта, хотя бы летом. Но необходимо развивать культуру использования этих устройств. Электротранспорт – это будущее, в которое движутся транспортные системы любого нормального цивилизованного государства».

ВПЛОТЬ ДО ГРУБЫХ ПЕРЕЛОМОВ

Юлай Лукманов

Врач травматолог-ортопед детского травматологического отделения ГДКБ №17 Уфыдал ценные советы, как предотвратить серьезные последствия от необдуманного и экстремального катания на электросамокатах:

«Мода на электросамокаты повлияла на то, что с наступлением весны и лета к нам в больницу начинают поступать пациенты с завидной регулярностью, с травмами, полученными «при помощи» этого вида транспорта. Причём травмы встречаются не только у водителей электросамокатов, но и у пешеходов, которые «встали» у них на пути. При падении с электросамоката можно получить повреждение любого сегмента тела вплоть до грубых переломов.

Недавно вышел на прогулку и решил сам покататься на электросамокате. Что могу сказать, как пользователь и как врач-травматолог?

Самокат – прекрасный вид транспорта. Но очень важно соблюдать технику безопасности. Во-первых, я рекомендую для катаний использовать экипировку: шлем, налокотники, наколенники и перчатки. Родители должны об этом позаботиться. Во-вторых, нужно быть предельно осторожным в местах скопления людей. Некоторые дети даже не знают, что, пересекая пешеходные переходы с самоката нужно слезть. Также не стоит выезжать на проезжую часть автомобильной дороги. В-третьих, учитывая особенности наших дорог, не нужно разгоняться. К слову, некоторые электросамокаты могут разгоняться до 60 км/ч. Ведь в неожиданном месте вас может поджидать яма, бордюр или резкий перепад высоты. Для катаний выбирайте велодорожки, специально отведенные для этих целей места. Но и там тоже нужно соблюдать правила безопасности. В-четвертых, во время езды не стоит отвлекаться от управления: надевать наушники или брать в одну руку телефон. Ну и стоит позаботиться о том, чтобы на самокате был специальный сигнал или звоночек, как у велосипедистов, чтобы предупреждать пешеходов о своем приближении».

САМОКАТЫ ПОЛЮБИЛИСЬ УФИМЦАМ

Сергей Кузнецов

Основатель Shark Sharingсчитает, что Уфа подходит для развития электосамокатной культуры, но властям города следует позаботиться о развитии безбарьерной среды:

«У нас около 200 самокатов в работе. Большая часть из них находится в центре, так как здесь самый большой спрос. Самокаты все чаще используют как транспорт для поездок по работе, это быстро и удобно. Уфа достаточно хорошо подходит для электросамокатов: длинный проспект с велодорожками и новая набережная, где можно совершать на них прогулки. Становится все меньше высоких бордюров на перекрёстках и велодорожках. Электросамокатами пользуются практически все, большая часть клиентов это лица в возрасте от 18 до 35 лет. Думаю, самокаты очень полюбились уфимцам. Спрос на них зависит от погоды: если за окном дождь, то они менее востребованные. В выходные спрос заметно больше чем в будни: самокаты в основном используют для прогулок и как развлечение. На зиму мы убираем самокаты с улиц города и готовим их к следующему сезону – дорабатываем наш сервис и проводим полное техническое обслуживание.

Для улучшения электросамокатной культуры в Уфе хотел бы пожелать городским властям развивать безбарьерную среду и увеличивать количество и протяжённость велодорожек. Убрать высокие бордюры, так как это не только поможет электросамокатам и велосипедам, но и маломобильным группам населения.

Я сам пользуюсь электросамокатом. Это очень удобно, к тому же в час пик поездка на самокате может быть быстрее, чем на машине. А ещё, электросамокат – это экологичный транспорт, тем самым он не загрязняет окружающую среду. Единственный минус это то, что они относительно быстро разряжаются.

Что касается вандализма то в большей степени он неосознанный, пользователи повреждают самокаты по неосторожности во время поездки. Также были попытки краж, но все самокаты мы благополучно вернули».

ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕ ОПРЕДЕЛЕН

При подготовке материала на почту пресс-службы мэрии Уфы от «Башинформа» были отправлены конкретные вопросы:

«Приспособлен ли город Уфа к тому, чтобы по улицам, никому не мешая, ездили граждане на электросамокатах? Есть ли для электросамокатчиков специально отведенные полосы? Если есть, то на каких конкретно улицах? Где без проблем можно ездить на элекросамокатах? Есть ли данные о том, сколько электросамокатов сдается в аренду в Уфе? Что сделано городом для безопасности пешеходов от подобного вида транспорта, ведь электросамокатчики на скорости в 20-40 км/ч, гоняют именно по пешеходным зонам? Какие конкретно меры планируются или уже принимаются администрацией города для безаварийного сосуществования пешеходов, велосипедистов, водителей и электросамокатчиков (ведь, как это часто бывает, никто ничего не делает до первой резонансной трагедии)?».

администрации столицы

Отполучен такой ответ:

«Рассмотрев Ваш запрос, Информационно-аналитическое управление – пресс-служба Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан сообщает следующее. Сегодня правовой статус электросамоката не определён. Соответственно, требования к пользователям этих индивидуальных колесных средств предъявляются исключительно как к пешеходам. Основное передвижение на самокате должно происходить по тротуарам. В определённых случаях выезд на велодорожку и край проезжей части допускается. Операторами сервиса бесстанционного проката электросамокатов выступают субъекты малого и среднего предпринимательства».

ПЕШЕХОД НА ДВУХ КОЛЕСАХ

В Уфе в конце апреля только за один день произошло два ДТП с участием молодых людей на электросамокатах. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, одна авария зафиксирована на пересечении улицы 50-летия СССР и проспекта Октября. 22-летний парень на электросамокате не стал спешиваться на «зебре» и попал под колеса Hyundai. Молодой человек не пострадал.

Аналогичная авария произошла на перекрестке улиц Лесотехникума и Энтузиастов около семи часов вечера. 18-летний парень на электросамокате выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Наезд совершил автомобиль Nissan X-Trail. Пешеход, а именно так и называется в случае ДТП водитель электросамокатов, получил травму ноги. Оба инцидента попали в обзор камер компании «Уфанет».

Альбина Кадикова

Начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфепояснила, что в текущей редакции ПДД РФ пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры) не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения:

«Согласно общим положениям Правил пунктом 1.2. к пешеходам приравниваются лица, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Граждане, управляющие этими средствами, в настоящее время должны подчиняться главе 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов», однако их передвижение по тротуарам по правилам, установленным для пешеходов, создает опасную ситуацию для граждан, учитывая мощность и скорость современных индивидуальных средств передвижения на электрической тяге. В то же время выезд на проезжую часть опасен для самих управляющих портативным транспортом. Для водителей на дороге электросамокаты тоже представляют опасность — выезжая на проезжую часть, пересекая пешеходные переходы на полном ходу, не слезая с самоката.

Одна из проблем, которая усугубляет ситуацию с электросамокатами, — их легко можно арендовать. На территории Уфы имеется множество пунктов проката, аренда в которых осуществляется через различные приложения и без каких-либо документов, только при наличии банковской карты. При этом, воспользоваться арендованным самокатом может любой человек, даже ребенок, который не понимает, как нужно ездить по дорогам, не знает ПДД. Таким образом, пользователи электросамокатов, навыки передвижения которых никто не проверяет, двигаясь по тротуарам или пешеходным дорожкам на скорости даже более 10 км/ч, подвергают риску пешеходов, в том числе и маленьких детей, так как их перемещение по тротуару бывает очень хаотичным.

Исторически сложившаяся улично-дорожная сеть Уфы в некоторых местах имеет сложные геометрические параметры, также ширина многих тротуаров при строительстве принята по минимальным требованиям нормативных документов, а в некоторых местах тротуары отсутствуют вовсе. Недостаточно мест для передвижения электросамокатов и по велосипедным дорожкам, которые в городе имеются только на тех улицах, где позволяли параметры дороги по их размещению. При отсутствии указанной инфраструктуры, ориентируясь на ширину тротуара и другие факторы, движение пешеходов не будет безопасным. Именно инфраструктура важна для качественной, безопасной, комфортной езды на самокате. Адаптировать улично-дорожную сеть для индивидуальных средств передвижения возможно либо специальной выделенной полосой для владельцев самокатов и других «средств мобильности» либо качественным асфальтом на тротуарах, увеличив его ширину.

Пока нет законодательного регулирования, необходимо начать с мер рекомендательного характера, то есть с просветительской работы. Так, например, в приложении арендодателя разместить отдельный раздел с разъяснением «водителям» электротранспорта о касающихся пунктах ПДД, правил пользования с точки зрения безопасности всех участников дорожного движения и об использовании средств индивидуальной защиты».

ВОПРОС ИЗУЧАЕТСЯ…

Константин Толкачев

Председатель Государственного Собрания-Курултая Башкортостанарассказал о том, что депутаты изучают вопрос правовой регламентации использования электросамокатов:

«В последние годы число электросамокатов на улицах растет в геометрической прогрессии. Размеры их становятся все внушительнее, а развиваемая скорость все больше. Фактически из детской игрушки самокат превратился в транспортное средство. При этом пользуются им все желающие, в том числе дети. Все это в совокупности создает серьезную угрозу для всех участков дорожного и пешеходного движения. В настоящее время мы изучаем вопрос правовой регламентации использования электросамокатов, в случае необходимости, будем готовить предложения по внесению изменений в законодательство».

Между тем, на днях в эфире «Вестей» сообщили о том, что в Мосгордуме готовят законопроект о правилах для владельцев электровелосипедов и электросамокатов. Документ, разработанный вместе с МВД и Минтрансом, должен определить статус таких участников движения. Сейчас они ездят по дорогам и тротуарам, развивая скорость, сравнимую с автомобильной. На опасную езду жалуются и водители, и прохожие.