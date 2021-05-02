Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой

Он отметил, что сейчас во всем мире продолжается борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Башкирии ﻿православные христиане отмечают один из главных праздников — Пасху, или Воскресение Христово. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения.

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