Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой
Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой Фото: Валерий Шахов
В Башкирии православные христиане отмечают один из главных праздников — Пасху, или Воскресение Христово. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения.
Глава республики Радий Хабиров поздравил православных христиан с Пасхой.
«Сердечно поздравляю всех православных христиан республики со Светлым Христовым Воскресением! Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью», — обратился Хабиров.
Он отметил, что сейчас во всем мире продолжается борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Верующие нашей республики решительно стоят на защите жизни и здоровья близких, ответственно относятся к вакцинации. Прихожане вновь посещают храмы, соблюдая разумные ограничения. Уверен, что общими усилиями мы обязательно победим коварный вирус. Православное духовенство вместе с представителями всех религиозных объединений республики мудрым отеческим словом и добрыми делами вносят значимый вклад в укрепление семейных ценностей, взаимного уважения и братского единения, обогащение духовной жизни, развитие благотворительности. Только опираясь на принципы миролюбия и согласия, мы построим сильную и процветающую республику. Пусть пасхальная радость придаст новых сил для созидания и нравственного обновления, принесёт в каждый дом тепло и добрые вести. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья и всех благ. Берегите себя и своих близких!» — говорится в поздравлении Радия Хабирова.