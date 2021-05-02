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Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ﻿православные христиане отмечают один из главных праздников — Пасху, или Воскресение Христово. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения.

Глава республики Радий Хабиров поздравил православных христиан с Пасхой.

﻿«Сердечно поздравляю всех православных христиан республики со Светлым Христовым Воскресением! Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью», — обратился Хабиров.

Он отметил, что сейчас во всем мире продолжается борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Верующие нашей республики решительно стоят на защите жизни и здоровья близких, ответственно относятся к вакцинации. Прихожане вновь посещают храмы, соблюдая разумные ограничения. Уверен, что общими усилиями мы обязательно победим коварный вирус. Православное духовенство вместе с представителями всех религиозных объединений республики мудрым отеческим словом и добрыми делами вносят значимый вклад в укрепление семейных ценностей, взаимного уважения и братского единения, обогащение духовной жизни, развитие благотворительности. Только опираясь на принципы миролюбия и согласия, мы построим сильную и процветающую республику. Пусть пасхальная радость придаст новых сил для созидания и нравственного обновления, принесёт в каждый дом тепло и добрые вести. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья и всех благ. Берегите себя и своих близких!» — говорится в поздравлении Радия Хабирова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Пасха
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