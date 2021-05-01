В православных храмах Башкирии пройдут ночные богослужения в честь Пасхи

Фото: Салаватская епархия РПЦ





Фото: Салаватская епархия РПЦ

Великий пост завершается праздником всех праздников – Светлым Христовым Воскресением (Пасхой). Для православных христиан это главное событие года. Слово «Пасха» в переводе с греческого языка означает «прохождение мимо», «избавление». В этот день христиане вспоминают искупление грехов человечества Христом Спасителем и торжествуют, радуясь, что добро одержало победу над злом, жизнь над смертью, свет над тьмой.

Ветхозаветная история праздника происходит задолго до Рождества Христова. В Ветхом Завете говорится о том, как в XIII в. до н.э. в Египте жили евреи, сильно притесняемые египтянами. Чтобы избежать конкуренции и превосходства евреев над египтянами, фараон изнуряет евреев тяжелой работой и ограничивает их свободу передвижения, а затем приказывает умертвить всех еврейских младенцев мужского пола. В это время рождается будущий пророк Моисей, мать которого спасает его своей хитростью. Воспитанный дочерью фараона, но являющийся евреем по крови, он не терпит притеснения и угнетения своей родной нации и делает всё, чтобы облегчить участь своего народа, употребляя все свое влияние. После обрушения на Египет десяти казней и бедствий, фараон отпускает всех евреев с Египетской территории. Это событие называется Исход из Египта. В память об этом дне и был установлен праздник Пéсах.

Воскресение Христово именуется Пасхой не случайно. В Новом завете Пасха связана со страданием Иисуса Христа, который принял смерть ради спасения всего мира от греха. По Церковному преданию, после снятия с креста Иисуса и погребения его тела в саду, в пещере, вход был завален большим камнем, который охраняла стража. На третью ночь с небес сошёл ангел и отвалил камень от входа. Стражники в испуге разбежались, а пришедшие поутру женщины (мироносицы), чтобы по обычаю помазать тело Христа благовониями, не нашли его. Зато в пещере они увидели ангела, возвестившего им: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». После чего воскресший Иисус явился Марии Магдалине и своим ученикам, с которыми в течение сорока дней говорил о Царстве Божием. Христос стал новой Пасхой, святой и спасительной для всего мира, а не для одного народа или избранного сообщества людей.

Православная церковь празднует Пасху в течение сорока дней после главного дня, так как именно столько дней Христос являлся своим ученикам и наставлял их на апостольство. До вечерней субботней службы Светлой седмицы во всех православных храмах не закрываются Царские Врата, а в городах и сёлах раздается радостный колокольный перезвон. Причём позвонить в колокола может каждый желающий. Также с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы не полагается делать коленопреклонений и земных поклонов.

В монастырях и храмах Башкортостанской митрополии и Салаватской епархии, в частности, пройдут ночные праздничные богослужения. Пасхальную литургию в ночь с 1 по 2 мая в Успенском кафедральном соборе Салавата возглавит Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай, начало в 23:30. А в воскресенье 2 мая на Великую Пасхальную вечерню будет доставлен благодатный огонь из святого града Иерусалима, начало службы в 16:00.

На Пасху на трапезе в эти дни основными блюдами являются пасхальные куличи, творожные пасхи и крашенные яйца (яйцо как символ возрождения жизни), освятить которые можно в субботу и воскресенье (1 и 2 мая).