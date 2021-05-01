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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане ЦУР и телеканал БСТ запустили акцию «Повод гордиться» 

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане стартовала акция «Повод гордиться». Ее запустили Центр управления республикой и Башкирское спутниковое телевидение. Цель проекта – рассказать жителям региона и всей страны о людях и делах, которыми Башкортостан по-настоящему гордится, рассказали организаторы. Эти истории размещены на сайте Поводгордиться.рф. «Мы собрали истории об участниках и героях войны, о тех, кто проявил себя героем в мирное время, о тех, кто трудится во благо республики и всей России», — рассказал координатор проекта Салават Гарипов.

Вот лишь некоторые из этих историй.

Алексей Пушкарев – врач-хирург, заведующий урологическим отделением Республиканской клинической больницы имени Куватова. В составе первой двухнедельной смены во время первой волны пандемии коронавируса он координировал действия врачей в «красной зоне», чтобы не допустить новых случаев заражения. Переболев ковидом, он сразу вернулся к работе.

Риф Кантимеров – лучший комбайнер Республики Башкортостан. Более 36 лет он работает механизатором сельхозпредприятия имени Фрунзе Федоровского района. В 2020 году Риф Кантимеров намолотил на своем комбайне более 2-х тонн зерна, за что и получил звание лучшего, а также автомобиль. Глава Республики Радий Хабиров назвал его «героем аграрного фронта».

Галина Супрун – хрупкая женщина и вместе с тем машинист башенного крана на предприятии «Вертикаль» в Уфе. Она – Почетный строитель России с 40-летним стажем. Инорс, Затон, Сипайлово, «Южный», «Колгуевский», «Кузнецовский затон» – Галина Супрун трудилась на строительстве всех этих микрорайонов Уфы.

"«Повод гордиться» – открытый проект, Вы можете рассказать о своем поводе для гордости – ветеранах, простых тружениках, детях-героях, о настоящих поступках и добрых делах. Благодаря этому проекту о наших земляках узнает вся страна", — отметил Салават Гарипов. Принять участие можно, заполнив форму на сайте. Нужно описать достижение, приложить фото героя и указать свои контакты.

 

ИА «Башинформ»

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